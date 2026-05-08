Ramalan Zodiak Capricorn 8 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini memprediksi Capricorn akan dituntut untuk lebih realistis dan terorganisir dalam menjalani berbagai aktivitas. Sejumlah kendala kecil mungkin muncul dan membuat rencana berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.

Meski situasi terasa cukup menantang, kemampuan Capricorn dalam berpikir praktis akan sangat membantu menyelesaikan berbagai urusan. Dengan perencanaan yang matang dan sikap tenang, Anda tetap bisa menjaga semuanya berjalan stabil.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Jumat (8/5), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini mengharuskan Capricorn lebih disiplin dalam mengatur waktu dan energi. Beberapa hambatan dapat muncul dalam aktivitas harian, sehingga Anda perlu lebih berhati-hati saat mengambil keputusan. Fokus dan perencanaan yang baik menjadi kunci utama agar segala tanggung jawab tetap dapat diselesaikan tepat waktu.

Cinta Capricorn

Hubungan asmara hari ini membutuhkan suasana yang lebih hangat dan santai. Sikap terlalu murung atau tertutup justru bisa memicu kesalahpahaman dengan pasangan.

Bagi Capricorn yang masih sendiri, Anda cenderung sulit mengekspresikan perasaan dengan terbuka. Cobalah lebih ramah dan ringan dalam berinteraksi agar hubungan dengan orang lain terasa lebih nyaman.

Karier Capricorn

Pekerjaan hari ini memerlukan usaha ekstra. Tanggung jawab yang cukup banyak membuat Anda harus lebih cermat dalam menyusun prioritas dan jadwal aktivitas.

Meski cukup melelahkan, kemampuan Anda dalam mengatur pekerjaan secara sistematis akan membantu menyelesaikan tugas dengan lebih efektif. Tetap fokus dan jangan mudah terdistraksi oleh tekanan sekitar.

Kesehatan Capricorn

Kondisi kesehatan perlu diperhatikan lebih serius, terutama pada bagian kaki yang berpotensi terasa kaku atau tidak nyaman. Aktivitas yang terlalu padat dapat membuat tubuh lebih cepat lelah.