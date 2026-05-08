Ramalan Zodiak Libra 8 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini memprediksi Libra mulai mampu menemukan kembali rasa puas setelah melewati berbagai tantangan yang cukup melelahkan dalam beberapa waktu terakhir. Meski belum sepenuhnya tenang, ada peluang bagi Anda untuk memperbaiki situasi secara perlahan.

Namun, perasaan tidak aman dan kekhawatiran masih bisa membayangi pikiran. Jika tidak dikendalikan dengan baik, hal tersebut berpotensi membuat Libra sulit fokus dalam menjalani aktivitas. Karena itu, penting untuk tetap berpikir realistis dan tidak terburu-buru mengambil keputusan besar.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Jumat (8/5), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini berjalan cukup dinamis bagi Libra. Anda memang berhasil melewati beberapa hambatan, tetapi tekanan emosional masih terasa cukup kuat. Rasa cemas terhadap masa depan atau kondisi tertentu dapat memengaruhi suasana hati sepanjang hari. Meski begitu, Anda tetap memiliki peluang untuk menjaga keadaan tetap stabil.

Cinta Libra

Hubungan asmara hari ini membutuhkan lebih banyak pengertian dan komunikasi yang terbuka. Perbedaan pendapat dengan pasangan berpotensi muncul karena adanya kesalahpahaman kecil yang dibiarkan berlarut-larut.

Bagi Libra yang masih sendiri, Anda mungkin merasa lebih sensitif terhadap sikap orang lain. Sebaiknya jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan sebelum benar-benar memahami situasi yang terjadi.

Karier Libra

Tekanan dalam pekerjaan diperkirakan meningkat. Anda mungkin menghadapi tanggung jawab tambahan atau tantangan baru yang menuntut konsentrasi lebih tinggi dari biasanya.

Meski cukup melelahkan, situasi ini sebenarnya bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik Anda. Perjalanan dinas atau aktivitas pekerjaan di luar rutinitas harian juga berpotensi terjadi dalam waktu dekat.

Kesehatan Libra

Kondisi kesehatan cukup dipengaruhi oleh keadaan mental dan emosional Anda. Rasa gugup, cemas, atau kurang percaya diri dapat membuat tubuh terasa lebih mudah lelah.