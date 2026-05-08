Bikin Heboh! Joy Red Velvet dan Crush Kepergok di Jepang, Lovestagram Disorot Netizen

Postingan Joy Red Velvet dan Crush saat di Jepang. (Instagram @_imyour_joy dan @crush9244)

JawaPos.com - Baru-baru ini Joy Red Velvet dan Crush terlihat menikmati waktu bersama saat liburan di Jepang.

Dugaan tersebut muncul setelah keduanya mengunggah foto di media sosial dengan latar tempat yang sama.

Fans dengan cepat menyadari bahwa sudut pengambilan gambar hingga suasana jalan di foto keduanya tampak identik.

Banyak yang menduga mereka saling mengambil foto satu sama lain selama perjalanan tersebut.

Dalam unggahannya, Joy tampil dengan gaya imut memakai kaos berpita merah dan kacamata. Sementara Crush menunjukkan penampilan santai dan casual.

Interaksi keduanya di media sosial langsung menjadi perhatian penggemar. Banyak fans menyebut unggahan ini sebagai lovestagram, istilah untuk pasangan yang menunjukkan hubungan mereka lewat postingan yang saling berkaitan.

Momen ini cukup spesial karena Joy dan Crush dikenal jarang menunjukkan kemesraan secara terang-terangan sejak mengonfirmasi hubungan mereka pada tahun 2021.

Menurut Allkpop, keduanya pertama kali dekat setelah bekerja sama dalam lagu Mayday milik Crush pada tahun 2020 yang menampilkan Joy sebagai featuring artist.

Hubungan pasangan ini juga sempat menjadi sorotan tahun lalu ketika Crush dikabarkan menyanyi di pernikahan adik perempuan Joy, yang dianggap menunjukkan kedekatan serius di antara keduanya.