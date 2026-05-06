Jepang Siapkan Robot Haro dari Gundam ke Luar Angkasa untuk Uji Teknologi Otonom



JawaPos.com – Jepang kembali memadukan budaya pop dengan teknologi antariksa. Sebuah startup menyiapkan robot Haro dari anime Mobile Suit Gundam untuk dikirim ke luar angkasa tahun depan.

Seperti dilansir Kyodo, Rabu (6/5), proyek ini digagas Space Entry Co. yang berbasis di Tsukuba. Robot tersebut akan diuji di lingkungan gravitasi rendah.

Targetnya bukan sekadar peluncuran biasa. Tim ingin memastikan Haro bisa bergerak bebas dan berkomunikasi layaknya di anime.

Desain robot dikerjakan oleh Kunio Okawara. Ia merupakan desainer asli Haro dalam franchise Gundam.

Robot akan ditempatkan di modul eksperimen Jepang “Kibo” di International Space Station. Data yang dikumpulkan nantinya dipakai untuk pengembangan robot otonom di luar angkasa.

Haro memiliki diameter sekitar 21 sentimeter dan terbuat dari aluminium. Robot dirancang bergerak ke segala arah menggunakan sistem baling-baling.

Bagian pipinya berfungsi sebagai saluran pendorong. Sensor juga dipasang agar robot bisa mendeteksi hambatan dan berhenti otomatis.

Selain itu, Haro dibekali kamera dan mikrofon. Lampu LED pada matanya memungkinkan robot memberi sinyal sederhana lewat kedipan.

Proyek ini mendapat respons besar dari publik. Crowdfunding yang dibuka sejak 14 April langsung mencapai target awal 3 juta yen (sekitar Rp330 juta) hanya dalam tiga hari.