Jepang Siapkan Robot Haro dari Gundam ke Luar Angkasa untuk Uji Teknologi Otonom

Robot Haro dari Gundam. (The Gundam Place Store)
JawaPos.com – Jepang kembali memadukan budaya pop dengan teknologi antariksa. Sebuah startup menyiapkan robot Haro dari anime Mobile Suit Gundam untuk dikirim ke luar angkasa tahun depan.
Seperti dilansir Kyodo, Rabu (6/5), proyek ini digagas Space Entry Co. yang berbasis di Tsukuba. Robot tersebut akan diuji di lingkungan gravitasi rendah.
Targetnya bukan sekadar peluncuran biasa. Tim ingin memastikan Haro bisa bergerak bebas dan berkomunikasi layaknya di anime.
Desain robot dikerjakan oleh Kunio Okawara. Ia merupakan desainer asli Haro dalam franchise Gundam.
Robot akan ditempatkan di modul eksperimen Jepang “Kibo” di International Space Station. Data yang dikumpulkan nantinya dipakai untuk pengembangan robot otonom di luar angkasa.
Haro memiliki diameter sekitar 21 sentimeter dan terbuat dari aluminium. Robot dirancang bergerak ke segala arah menggunakan sistem baling-baling.
Bagian pipinya berfungsi sebagai saluran pendorong. Sensor juga dipasang agar robot bisa mendeteksi hambatan dan berhenti otomatis.
Selain itu, Haro dibekali kamera dan mikrofon. Lampu LED pada matanya memungkinkan robot memberi sinyal sederhana lewat kedipan.
Proyek ini mendapat respons besar dari publik. Crowdfunding yang dibuka sejak 14 April langsung mencapai target awal 3 juta yen (sekitar Rp330 juta) hanya dalam tiga hari.
Sebanyak 200 orang ikut memberikan dukungan dana. Para pendukung bisa terlibat dalam proses pengembangan atau menghadiri acara peluncuran.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!