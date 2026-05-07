Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 7 Mei 2026 | 17.54 WIB

4 Zodiak Diramalkan Sukses Menjadi Bos Besar, Cocok Terjun ke Dunia Bisnis

Ilustrasi penguasaha/freepik

JawaPos.com-Berbicara soal sukses, kesuksesan itu bisa diraih melalui berbagai bidang, termasuk di dalam dunia bisnis dan usaha.

Empat zodiak ini diprediksi paling cocok saat mereka terjun ke dalam dunia bisnis. Mereka memiliki bakat alami yang membuat usahanya bisa menjadi berkembang sukses.

Hal tersebut berkaitan dengan sifat-sifat yang mereka miliki. Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak ini dipercaya bisa menjadi bos besar karena karakter dan kemauan mereka yang kuat.

Aries dikenal sebagai pengusaha alami diantara zodiak lain. Mereka sosok yang ambisius, percaya diri, dan berani mengambil risiko. Aries benar-benar yakin pada potensi diri mereka dan terus bekerja keras mengejar impian. Keberanian mengambil risiko serta sifat keras kepala untuk tetap maju meski menghadapi kesulitan membuat aries cocok meraih kesuksesan dalam dunia bisnis.

Taurus dikenal sebagai sosok yang gigih, realistis, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Mereka tidak takut bekerja keras dan memiliki kesabaran tinggi dalam mencapai tujuan. Taurus juga ahli dalam mengambil keputusan serta mengelola keuangan.  Saat taurus fokus pada hal yang mereka sukai, peluang sukses mereka sangat besar.

Leo memang terlahir untuk menjadi pemimpin, sehingga jiwa wirausaha sudah melekat di dalam diri mereka. Leo lebih suka memberi arahan daripada menerima perintah. Kemampuan menciptakan hubungan jangka panjang menjadi kunci kesuksesan leo.

Aquarius mampu melihat masalah dan menciptakan solusi yang unik dan berbeda dari kebanyakan orang. Kemampuan ini membuat mereka berpotensi sukses sebagai pengusaha. Aquarius juga mampu menjadi pemimpin yang inspiratif. Mereka ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
