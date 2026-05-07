Studi Ungkap Tidur Tanpa Pakaian Bisa Bikin Lebih Sukses dan Percaya Diri, Ini Alasannya

Ilustrasi tidur. (Pixabay)
JawaPos.com-Pernahkah Anda membayangkan bahwa kunci kesuksesan di dunia kerja dan kebahagiaan hidup dimulai dari apa yang Anda pakai saat tidur?
Jawabannya mengejutkan: kunci kesuksesan tersebut justru adalah dengan tidak memakai apa-apa sama sekali. Melepas pakaian sebelum tidur bukan sekadar preferensi kenyamanan, melainkan sebuah strategi cerdas untuk meraih prestasi lebih tinggi.
Tidur berkualitas adalah fondasi utama bagi otak untuk bekerja secara maksimal. Sayangnya, banyak orang dewasa yang mengeluh lelah meskipun merasa sudah cukup istirahat. Mengubah kebiasaan tidur dengan menolak menggunakan pakaian lengkap ternyata memiliki dampak domino yang luar biasa bagi kesehatan, mental, hingga saldo rekening Anda.
Penelitian menunjukkan bahwa kualitas tidur yang meningkat akan berbanding lurus dengan daya ingat yang jernih dan pandangan hidup yang lebih positif. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa para individu sukses sangat menjaga ritual malam mereka. Salah satu ritual yang mulai banyak dianut adalah tidur tanpa busana demi mendapatkan manfaat biologis yang optimal.
Dilansir dari YourTango, meskipun survei nasional menunjukkan hanya 8% orang yang tidur tanpa busana, angka ini diprediksi akan terus meningkat seiring terungkapnya manfaat medis di baliknya. Berikut adalah 4 cara bagaimana kebiasaan tidur tanpa pakaian dapat mengantarkan seseorang menuju puncak kesuksesan hidup.
Kualitas tidur malam yang buruk adalah musuh utama produktivitas di kantor. Saat Anda menolak tidur dengan pakaian lengkap, suhu tubuh akan menurun secara alami, yang merupakan syarat mutlak untuk memasuki fase tidur terdalam. Suhu kulit yang lebih rendah membantu otak beristirahat tanpa gangguan rasa gerah yang sering muncul akibat piyama flanel yang tebal.
Ketika suhu tubuh terjaga tetap dingin, otak memiliki kesempatan emas untuk melakukan "pembersihan" besar-besaran. Sebuah studi dari Universitas Rochester menemukan bahwa tidur memungkinkan otak Anda untuk menghilangkan racun protein dari neuron. Proses detoksifikasi alami ini sangat krusial untuk menjaga ketajaman berpikir Anda di keesokan harinya.
Neuron beracun yang tidak dibersihkan akan berdampak negatif pada kemampuan Anda untuk berpikir dan memproses informasi secara cepat. Bayangkan jika Anda memulai hari dengan otak yang masih "kotor" karena proses pembersihan yang terganggu oleh suhu tubuh yang terlalu panas. Hasilnya tentu adalah pengambilan keputusan yang lambat dan performa yang menurun.
