Jadi Keberkahan bagi Orang di Sekitarnya, 10 Weton Ini Bakal Kaya Raya Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi orang yang kaya raya. (Freepik) JawaPos.com - Primbon Jawa menjelaskan bahwa terdapat sejumlah weton yang sejak lahir dipercaya memiliki potensi kekayaan layaknya raja. Keberuntungan ini tidak hanya dirasakan secara pribadi, tetapi juga membawa pengaruh baik bagi orang-orang di sekelilingnya. Orang-orang dengan weton tersebut kerap dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Mereka memiliki naluri yang tajam dalam mengelola keuangan dan sering menjadi sandaran, baik bagi keluarga maupun lingkungan sekitar. Dengan sikap yang tenang namun penuh kekuatan, para pemilik weton ini sering kali mampu membuka peluang menuju kesuksesan bersama, terutama dalam hal rezeki. Mengutip dari kanal YouTube NGAOS JAWA pada Selasa (5/5), disebutkan bahwa ada sepuluh weton yang diyakini memiliki bakat kaya seperti raja dan berperan sebagai sumber rezeki bagi orang-orang di sekitarnya menurut Primbon Jawa. 1. Senin Legi Senin Legi memiliki neptu 9, gabungan dari hari Senin (4) dan pasaran Legi (5), mencerminkan pribadi dengan aura ketenangan yang tetap disegani lingkungannya. Kepemilikan Senin Legi dalam primbon Jawa dikenal memiliki pancaran kewibawaan yang cukup kuat dengan karakter umum cenderung bijaksana, sabar, dan penuh pertimbangan dalam bertindak. Individu kelahiran Senin Legi seringkali dihormati karena kematangan berpikir, bukan karena suka mendominasi, serta disukai banyak orang berkat sikap rendah hati dan tidak suka pamer namun tetap memiliki karisma tersendiri. Tantangan terbesar bagi mereka ialah terkadang terlalu pendiam atau kurang tegas sehingga berpotensi dimanfaatkan pihak lain, meski begitu mereka tetap sering dipilih menjadi pemimpin baik dalam lingkup keluarga, komunitas maupun spiritual. 2. Kamis Kliwon Kamis Kliwon dikenal memiliki neptu tinggi yang melambangkan aliran kemakmuran deras dan keberanian besar dalam menghadapi kehidupan. Individu dengan kelahiran Kamis Kliwon seringkali disegani bahkan sejak langkah pertama mereka dalam kehidupan berkat kemampuan memahami maksud orang lain serta membedakan mana hal baik dan buruk. Mereka berada di bawah naungan Dewi Sri yang berarti akan berlimpah keberuntungan, ketentraman, dan kesehatan panjang umur. Dalam primbon Jawa, Kamis Kliwon memiliki kewibawaan cukup tinggi, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan kemampuan untuk mencapai kesuksesan besar dalam karir maupun kehidupan pribadi.