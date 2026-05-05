4 Zodiak yang Disarankan Lebih Berani Berbicara di Depan Umum, Supaya Lebih Nyambung dengan Orang Lain

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, berkomunikasi dengan orang lain terasa sangat mudah.

Mereka bisa mengobrolkan apapun mulai dari pengalaman pribadi, isu terkini, sampai gosip dari sahabat dekat mereka.

Namun, bagi keempat zodiak ini, berkomunikasi bisa terasa berat. Termasuk topik basa-basi.

Mengutip informasi dari laman /collective.worl berikut empat zodiak yang perlu memperbaiki kemampuan public speaking.

Aries

Aries sebenarnya adalah pendengar yang cukup baik dan bisa terlibat dalam percakapan mendalam. Bagi anda, rasa basa-basi terasa membosankan. Anda suka langsung lompat ke tahap akrab, seolah sudah menjadi teman dekat.

Sayangnya tidak selalu begitu cara kerjanya. Tanpa anda bisa terkesan terlalu intens bagi lawan bicara.

Taurus

Kemampuan anda mendengarkan masih perlu ditingkatkan. Anda kerap merasa canggung dalam percakapan, terutama dengan orang yang belum terlalu anda kenal. Anda takut salah bicara, sehingga setiap kata dipilih dengan sangat hati-hati.

Sayangnya hal ini membuat anda terlihat tidak peduli. Lebih baik tetap terlibat dalam percakapan daripada mengatakan sesuatu dengan sempurna.

Virgo

Virgo merasa tidak berguna saat harus membahas topik basa-basi. Sikap ini bisa membuat anda terlihat dingin dan tidak ramah.