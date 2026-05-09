Ramalan Zodiak Gemini 9 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini cenderung ingin melakukan kegiatan keagamaan selama periode ini. Cobalah melibatkan diri dalam pekerjaan kemanusiaan untuk mendapatkan ketenangan pikiran.

Ramalan harian memprediksi ini adalah waktu yang baik untuk menjauh dari hiruk pikuk, serta menempatkan segala sesuatu dalam perspektif yang lebih baik. Pikiran gemini akan bersih dari semua hal negatif.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Sabtu, 9 Mei 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu berpikir baik-baik dan tenang saat mengambil keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri hubungan saat ini. Terkait karir, percayai insting dan keputusan sendiri untuk membuat kemajuan dalam berkarir.

Sementara itu, manfaatkan waktu yang tenang dengan melakukan yoga, meditasi, atau berjalan-jalan bersama anggota keluarga. Terkait keuangan, gemini perlu meluangkan waktu dan usaha untuk mengembangkan bisnis yang berjangka panjang.

Cinta Gemini

Ada indikasi putusnya hubungan gemini dengan pasangan. Hubungan ini sudah memburuk sejak beberapa waktu lalu. Alasan putusnya hubungan mungkin cukup sepele.

Gemini mungkin kehilangan orang yang luar biasa dalam hidup, jadi pikirkanlah baik-baik. Cobalah untuk bersikap logis dan tenang saat proses pengambilan keputusan untuk memilih jalan yang benar.