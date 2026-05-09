Kerap Melakukan 8 Hal Ini di Depan Umum? Anda Memancarkan Energi Percaya Diri Tanpa Perlu Berbicara Menurut Psikologi

JawaPos.com - Percaya diri sering dianggap sebagai sesuatu yang terlihat dari cara seseorang berbicara—intonasi suara, pilihan kata, atau keberanian menyampaikan pendapat.

Namun, menurut psikologi, kepercayaan diri justru lebih kuat terpancar dari bahasa tubuh dan perilaku nonverbal. Bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, orang lain bisa langsung “membaca” apakah Anda merasa yakin pada diri sendiri atau tidak.

Menariknya, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa membuat Anda terlihat jauh lebih percaya diri di depan umum. Bukan karena Anda berpura-pura, tetapi karena tubuh dan sikap Anda selaras dengan kondisi mental yang stabil dan positif.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (6/5), terdapat delapan hal yang jika Anda lakukan, akan membuat Anda memancarkan energi percaya diri secara alami.

1. Menjaga Postur Tubuh Tegak

Postur adalah sinyal pertama yang ditangkap orang lain. Berdiri atau duduk dengan punggung tegak menunjukkan bahwa Anda nyaman dengan diri sendiri dan tidak merasa terancam.

Sebaliknya, bahu yang membungkuk atau kepala yang sering menunduk sering dikaitkan dengan rasa tidak aman. Dalam psikologi, postur terbuka memberi kesan dominan namun tetap santai—kombinasi yang identik dengan kepercayaan diri.

2. Kontak Mata yang Stabil (Tanpa Menatap Berlebihan)

Kontak mata adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal paling kuat. Orang yang percaya diri tidak menghindari tatapan, tetapi juga tidak menatap secara agresif.