Irfan Ferdiansyah
Kamis, 30 April 2026 | 01.48 WIB

Pria yang Menjadi Pahit Seiring Bertambahnya Usia Biasanya Menunjukkan 7 Perilaku Ini Tanpa Disadarinya Menurut Psikologi

seseorang yang pahit seiring bertambahnya usia. (Freepik/stefamerpik)

 

JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, setiap orang membawa akumulasi pengalaman hidup—baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan.

Namun, tidak semua orang mampu memproses pengalaman tersebut dengan sehat. Pada sebagian pria, pengalaman hidup yang penuh kekecewaan, kegagalan, atau luka emosional yang tidak terselesaikan dapat perlahan berubah menjadi kepahitan.

Yang menarik, kepahitan ini sering kali tidak disadari oleh orang yang mengalaminya. Dari sudut pandang psikologi, ada pola perilaku tertentu yang kerap muncul sebagai tanda bahwa seseorang mulai “mengeras” secara emosional.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh perilaku yang sering ditunjukkan pria yang menjadi pahit seiring bertambahnya usia.

1. Sering Sinis dan Negatif terhadap Segala Hal

Salah satu tanda paling jelas adalah perubahan cara pandang terhadap dunia. Pria yang mulai pahit cenderung melihat segala sesuatu dari sisi buruknya.

Alih-alih melihat peluang, mereka lebih fokus pada risiko. Alih-alih percaya pada niat baik orang lain, mereka lebih mudah curiga. Sikap sinis ini biasanya muncul sebagai mekanisme perlindungan—sebuah cara untuk menghindari kekecewaan lebih lanjut.

Namun, tanpa disadari, pola pikir ini justru mempersempit pengalaman hidup dan membuat hubungan sosial menjadi renggang.

2. Sulit Memaafkan dan Melepaskan Masa Lalu

Dalam psikologi, ketidakmampuan untuk “letting go” sering menjadi akar dari kepahitan. Pria yang pahit cenderung menyimpan dendam atau luka lama, bahkan bertahun-tahun setelah kejadian itu berlalu.

Mereka mungkin sering mengulang cerita lama, mengingat kesalahan orang lain, atau bahkan menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Masalahnya, energi emosional mereka terus terkuras untuk sesuatu yang sudah tidak bisa diubah.

3. Mudah Tersinggung dan Defensif

Perilaku lain yang umum adalah reaksi berlebihan terhadap kritik atau komentar kecil. Bahkan masukan yang sebenarnya netral bisa terasa seperti serangan pribadi.

Hal ini biasanya berakar pada harga diri yang terluka. Ketika seseorang sudah menyimpan banyak kekecewaan, mereka menjadi lebih sensitif terhadap hal-hal yang bisa “mengkonfirmasi” rasa gagal atau tidak berharga dalam dirinya.

4. Cenderung Menyalahkan Orang Lain atau Keadaan

Daripada melakukan refleksi diri, pria yang pahit lebih sering menyalahkan faktor eksternal atas kondisi hidupnya.

Contohnya:

Menyalahkan pasangan atas kegagalan hubungan
Menyalahkan ekonomi atas kondisi finansial
Menyalahkan “nasib” atas pilihan hidup

Dalam psikologi, ini dikenal sebagai external locus of control—keyakinan bahwa hidup dikendalikan oleh faktor luar, bukan oleh diri sendiri. Akibatnya, mereka merasa tidak berdaya dan semakin terjebak dalam kepahitan.

5. Menarik Diri dari Hubungan Sosial

Seiring waktu, kepahitan dapat membuat seseorang menjauh dari orang lain. Mereka mungkin merasa:

“Tidak ada yang benar-benar peduli”
“Orang lain hanya akan mengecewakan”
“Lebih baik sendiri daripada terluka”

Padahal, isolasi sosial justru memperparah kondisi emosional. Tanpa koneksi yang sehat, seseorang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan perspektif baru dan dukungan emosional.

6. Kehilangan Rasa Empati

Pria yang pahit sering kali menjadi kurang peka terhadap perasaan orang lain. Mereka mungkin terlihat cuek, dingin, atau bahkan meremehkan masalah orang lain.

Bukan karena mereka tidak mampu berempati, tetapi karena mereka terlalu tenggelam dalam luka dan kekecewaan sendiri. Dalam kondisi ini, dunia terasa seperti tempat yang keras—dan mereka pun secara tidak sadar menjadi keras juga.

7. Merasa Hidup Tidak Adil Secara Berlebihan

Perasaan bahwa “hidup tidak adil” sebenarnya wajar. Namun, pada pria yang pahit, keyakinan ini menjadi dominan dan terus-menerus.

Mereka sering membandingkan diri dengan orang lain:

“Kenapa dia sukses, saya tidak?”
“Saya sudah berusaha, tapi hasilnya nihil”
“Orang lain lebih beruntung saja”

Pola pikir ini memperkuat rasa frustrasi dan menghambat rasa syukur, yang sebenarnya penting untuk kesejahteraan mental.

Penutup: Kepahitan Bukan Takdir, Tapi Pola yang Bisa Diubah

Yang perlu dipahami adalah: kepahitan bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja—ia terbentuk dari pola pikir dan cara seseorang memproses pengalaman hidup.

Kabar baiknya, karena ini adalah pola, maka ia juga bisa diubah.

Kesadaran diri menjadi langkah pertama yang paling penting. Dengan mengenali tanda-tanda di atas, seseorang bisa mulai:

Memaafkan masa lalu
Mengubah cara berpikir
Membangun kembali koneksi sosial
Mencari bantuan profesional jika diperlukan

Menua seharusnya membawa kedewasaan, bukan kepahitan. Dan pada akhirnya, setiap orang tetap memiliki pilihan—apakah ingin menjadi lebih bijak, atau justru terjebak dalam luka yang tidak pernah disembuhkan.***
Editor: Novia Tri Astuti
