Perempuan yang Diam-Diam Kecewa dengan Hidupnya Biasanya Menunjukkan 8 Perilaku Ini Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi



JawaPos.com - Tidak semua perempuan yang merasa kecewa dengan hidupnya akan menangis, mengeluh, atau terlihat “bermasalah”. Banyak dari mereka justru tampak baik-baik saja di luar. Mereka tetap bekerja, tersenyum, menjalani rutinitas, bahkan terlihat kuat di mata orang lain.



Namun menurut psikologi, emosi yang dipendam terlalu lama sering muncul dalam bentuk perilaku kecil yang tidak disadari. Kekecewaan terhadap hidup bukan selalu tentang tragedi besar. Kadang itu berasal dari mimpi yang tidak tercapai, hubungan yang melelahkan, rasa tidak dihargai, atau kehidupan yang terasa jauh dari harapan.



Dilansir dari Expert Editor, perempuan yang diam-diam kecewa dengan hidupnya sering menunjukkan pola perilaku tertentu tanpa sadar. Berikut delapan tanda yang paling umum.



1. Terlalu sering mengatakan “aku nggak apa-apa”



Salah satu tanda paling umum adalah kebiasaan menekan perasaan sendiri. Mereka terbiasa menyembunyikan luka agar tidak merepotkan orang lain.



Dalam psikologi, ini sering disebut sebagai emotional suppression, yaitu kecenderungan menahan emosi negatif agar tetap terlihat stabil. Masalahnya, emosi yang terus ditekan tidak benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk.



Akibatnya, perempuan seperti ini sering terlihat tenang di luar, tetapi mudah lelah secara mental. Mereka jarang benar-benar jujur tentang apa yang dirasakan.



Kalimat seperti:



“Aku cuma capek sedikit.”

“Nggak ada apa-apa kok.”

“Aku baik-baik aja.”



sering menjadi tameng untuk menutupi rasa kecewa yang lebih dalam.



2. Kehilangan antusiasme terhadap hal-hal yang dulu disukai



Dulu ia sangat menikmati hobinya. Ia semangat berbicara tentang rencana masa depan, suka mencoba hal baru, atau menikmati momen kecil dalam hidup. Sekarang semuanya terasa hambar.



Psikologi menjelaskan bahwa kekecewaan emosional yang berlangsung lama dapat menurunkan kemampuan seseorang menikmati hidup, kondisi yang sering disebut anhedonia ringan. Ini tidak selalu berarti depresi berat, tetapi lebih pada hilangnya gairah emosional.



Ia tetap melakukan aktivitas seperti biasa, tetapi tanpa energi yang sama. Banyak hal dilakukan hanya karena “harus”, bukan karena benar-benar ingin.



3. Menjadi terlalu keras pada diri sendiri



Perempuan yang kecewa pada hidupnya sering merasa dirinya gagal, meskipun orang lain melihatnya baik-baik saja.



Mereka cenderung:



menyalahkan diri sendiri,

merasa tidak cukup baik,

membandingkan hidupnya dengan orang lain,

dan sulit menghargai pencapaiannya sendiri.



Menurut psikologi kognitif, pola ini berkaitan dengan negative self-talk, yaitu dialog internal yang terus menerus menjatuhkan diri sendiri.



Ironisnya, semakin keras seseorang pada dirinya, semakin sulit ia merasa puas dengan hidupnya.



4. Sering merasa lelah meski tidak melakukan banyak hal



Kelelahan emosional tidak selalu terlihat. Ada perempuan yang tampak produktif setiap hari, tetapi sebenarnya sedang kehabisan energi mental. Mereka merasa lelah bahkan setelah tidur cukup.



Ini terjadi karena pikiran yang terus menanggung tekanan emosional bekerja tanpa henti di belakang layar.



Psikologi menyebut kondisi ini sebagai emotional exhaustion. Ketika seseorang terlalu lama memendam kecewa, tubuh ikut merasakan dampaknya:



sulit fokus,

cepat lelah,

kehilangan motivasi,

dan merasa hidup berjalan berat.