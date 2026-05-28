Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

Bek Timnas Cape Verde Yuran Fernandes resmi deal bergabung dengan Persebaya Surabaya untuk menghadapi Super League 2026/2027. (Instagram/@yur4nfernandes)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya deal merekrut Yuran Fernandes pada Kamis (28/5/2026) untuk menghadapi musim baru Super League 2026/2027. Bek tengah milik PSM Makassar itu diproyeksikan menjadi pengganti Gustavo Fernandes yang dicoret setelah Green Force melakukan evaluasi besar di sektor pertahanan.
Kabar kesepakatan Persebaya Surabaya dengan Yuran Fernandes berdasarkan sumber yang dihimpun JawaPos.com.
Rekrutan ini langsung menyita perhatian karena Yuran dikenal sebagai salah satu bek asing terbaik di Liga Indonesia dalam empat musim terakhir.
Mengapa Persebaya Surabaya Memilih Yuran Fernandes?
Persebaya Surabaya membutuhkan sosok pemimpin baru di lini belakang setelah memutuskan berpisah dengan Gustavo Fernandes.
Yuran Fernandes dianggap cocok karena punya pengalaman panjang, postur ideal, dan karakter kuat sebagai palang pintu pertahanan.
Bek asal Cape Verde itu memiliki tinggi mencapai 1,98 meter dengan kaki dominan kiri. Kombinasi postur tinggi dan kemampuan duel udara membuatnya menjadi momok bagi lawan, termasuk saat membantu serangan bola mati.
Selama membela PSM Makassar sejak musim 2022/2023, Yuran Fernandes tampil dalam 133 pertandingan di semua kompetisi. Dari jumlah itu, dia mencetak 21 gol dan sembilan assist dengan total menit bermain mencapai 11.749 menit.
Catatan tersebut tergolong luar biasa untuk seorang bek tengah. Produktivitas golnya bahkan mampu menyaingi beberapa pemain depan di kompetisi domestik.
