Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

Ilustrasi keracunan makanan. (Gemini AI)
JawaPos.com - Empat wisatawan yang merupakan satu keluarga asal Ambarawa, Kabupaten Semarang, ditemukan meninggal dunia di kawasan wisata Kabupaten Temanggung. Korban ditemukan tewas dalam keadaan mulut berbusa.
Kasat Reskrim Polres Temanggung, Iptu I Komang Mahendra Deputra, mengatakan penyebab pasti kematian masih dalam penyelidikan. Hasil olah tempat kejadian perkara tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh korban.
“Hasil olah TKP menunjukkan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dugaan awal mengarah pada keracunan, ditambah ditemukan busa di mulut korban. Namun ini masih menunggu hasil pemeriksaan resmi,” ujarnya dikutip dari Radar Semarang (Jawa Pos Grup), Kamis (28/5).
Awal ditemukannya korban bermula saat keluarga itu tiba di lokasi glamping pada Selasa (26/5) sekitar pukul 21.05 WIB menggunakan mobil Honda Jazz putih. Mereka menginap di tenda camping yang telah disediakan pengelola wisata.
Keesokan pagi, Rabu (27/5), petugas lokasi wisata mengantarkan sarapan pukul 09.00 WIB. Namun saat tenda diketuk, tidak ada jawaban dari dalam.
Petugas kembali mendatangi lokasi pukul 11.30 WIB untuk mengingatkan jadwal check-out sekaligus persiapan pembersihan. Namun kondisi masih sama, dan makanan tetap berada di luar tenda dalam keadaan utuh.
Karena hingga sore penghuni tenda tidak memberikan respons, petugas mulai curiga. Sekitar pukul 15.45 WIB, tenda dibuka dan keempat penghuni ditemukan sudah meninggal dunia.
Korban merupakan satu keluarga, yaitu MAM (52), pedagang, M (43), ibu rumah tangga, serta dua anak AEH (17) dan BAH (21) yang masih pelajar. Semua warga Desa Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat