Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 28 Mei 2026 | 23.07 WIB

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

Ilustrasi keracunan makanan. (Gemini AI) - Image

Ilustrasi keracunan makanan. (Gemini AI)

JawaPos.com - Empat wisatawan yang merupakan satu keluarga asal Ambarawa, Kabupaten Semarang, ditemukan meninggal dunia di kawasan wisata Kabupaten Temanggung. Korban ditemukan tewas dalam keadaan mulut berbusa.

Kasat Reskrim Polres Temanggung, Iptu I Komang Mahendra Deputra, mengatakan penyebab pasti kematian masih dalam penyelidikan. Hasil olah tempat kejadian perkara tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh korban.

“Hasil olah TKP menunjukkan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dugaan awal mengarah pada keracunan, ditambah ditemukan busa di mulut korban. Namun ini masih menunggu hasil pemeriksaan resmi,” ujarnya dikutip dari Radar Semarang (Jawa Pos Grup), Kamis (28/5).

Awal ditemukannya korban bermula saat keluarga itu tiba di lokasi glamping pada Selasa (26/5) sekitar pukul 21.05 WIB menggunakan mobil Honda Jazz putih. Mereka menginap di tenda camping yang telah disediakan pengelola wisata.

Keesokan pagi, Rabu (27/5), petugas lokasi wisata mengantarkan sarapan pukul 09.00 WIB. Namun saat tenda diketuk, tidak ada jawaban dari dalam.

Petugas kembali mendatangi lokasi pukul 11.30 WIB untuk mengingatkan jadwal check-out sekaligus persiapan pembersihan. Namun kondisi masih sama, dan makanan tetap berada di luar tenda dalam keadaan utuh.

Karena hingga sore penghuni tenda tidak memberikan respons, petugas mulai curiga. Sekitar pukul 15.45 WIB, tenda dibuka dan keempat penghuni ditemukan sudah meninggal dunia.

Korban merupakan satu keluarga, yaitu MAM (52), pedagang, M (43), ibu rumah tangga, serta dua anak AEH (17) dan BAH (21) yang masih pelajar. Semua warga Desa Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Kronologi Anak Bupati di Riau Positif Ganja Tapi Hanya Direhabilitasi Ringan, BNN: Akibat Hirup Asap di Toilet - Image
Berita Daerah

Kronologi Anak Bupati di Riau Positif Ganja Tapi Hanya Direhabilitasi Ringan, BNN: Akibat Hirup Asap di Toilet

Kamis, 28 Mei 2026 | 02.40 WIB

Kronologi Santriwati di Pekalongan yang Diklaim Hamil Tanpa Berhubungan, Ngaku Bermimpi Aneh - Image
Berita Daerah

Kronologi Santriwati di Pekalongan yang Diklaim Hamil Tanpa Berhubungan, Ngaku Bermimpi Aneh

Sabtu, 23 Mei 2026 | 21.24 WIB

Tragis! Kronologi Pria Tewas di Biliar Grogol Jakbar, Berawal dari Pacar Ditonjok Kasus Saling Tatap - Image
Jabodetabek

Tragis! Kronologi Pria Tewas di Biliar Grogol Jakbar, Berawal dari Pacar Ditonjok Kasus Saling Tatap

Selasa, 19 Mei 2026 | 05.09 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore