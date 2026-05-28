Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

JawaPos.com - Empat wisatawan yang merupakan satu keluarga asal Ambarawa, Kabupaten Semarang, ditemukan meninggal dunia di kawasan wisata Kabupaten Temanggung. Korban ditemukan tewas dalam keadaan mulut berbusa.

Kasat Reskrim Polres Temanggung, Iptu I Komang Mahendra Deputra, mengatakan penyebab pasti kematian masih dalam penyelidikan. Hasil olah tempat kejadian perkara tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh korban.

“Hasil olah TKP menunjukkan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dugaan awal mengarah pada keracunan, ditambah ditemukan busa di mulut korban. Namun ini masih menunggu hasil pemeriksaan resmi,” ujarnya dikutip dari Radar Semarang (Jawa Pos Grup), Kamis (28/5).

Awal ditemukannya korban bermula saat keluarga itu tiba di lokasi glamping pada Selasa (26/5) sekitar pukul 21.05 WIB menggunakan mobil Honda Jazz putih. Mereka menginap di tenda camping yang telah disediakan pengelola wisata.

Keesokan pagi, Rabu (27/5), petugas lokasi wisata mengantarkan sarapan pukul 09.00 WIB. Namun saat tenda diketuk, tidak ada jawaban dari dalam.

Petugas kembali mendatangi lokasi pukul 11.30 WIB untuk mengingatkan jadwal check-out sekaligus persiapan pembersihan. Namun kondisi masih sama, dan makanan tetap berada di luar tenda dalam keadaan utuh.

Karena hingga sore penghuni tenda tidak memberikan respons, petugas mulai curiga. Sekitar pukul 15.45 WIB, tenda dibuka dan keempat penghuni ditemukan sudah meninggal dunia.