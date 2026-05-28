Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 28 Mei 2026 | 22.57 WIB

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

Yuran Fernandes saat memperkuat PSM Makassar. Bek asal Cape Verde itu kembali bereuni dengan Bernardo Tavares di Persebaya Surabaya musim depan. (Instagram @yur4nfernandes)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya deal dengan Yuran Fernandes pada Kamis (28/5/2026) berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, dan keputusan bek asal Cape Verde itu menerima pinangan Green Force ternyata tak lepas dari ikatan batinnya dengan Bernardo Tavares.

Yuran secara terbuka mengaku memiliki hubungan sangat dekat dengan pelatih asal Portugal tersebut sejak sama-sama berjuang di PSM Makassar dan sukses menjuarai Liga 1 2022/2023.

Bek bertinggi 198 cm tersebut menjadi salah satu pemain paling dipercaya Bernardo Tavares selama empat musim terakhir di PSM Makassar.

Kedekatan itu kini berlanjut setelah keduanya dipastikan kembali bekerja sama di Persebaya Surabaya untuk menghadapi Super League musim depan.

Mengapa Yuran Fernandes Sulit Menolak Bernardo Tavares?

Yuran Fernandes mengaku Bernardo Tavares bukan sekadar pelatih, tetapi juga sosok yang sudah dianggap sebagai teman dekat selama di PSM Makassar.

Faktor hubungan personal itu menjadi alasan utama sang bek akhirnya menerima tawaran Persebaya Surabaya.

"Tavares melakukan pekerjaan yang sangat baik di PSM. Pada musim pertama dia menjadi juara, dan musim berikutnya dia berani bertaruh dengan pemain-pemain muda. Dia berhasil membawa klub ini ke level yang bagus," ujar Yuran.

Pernyataan itu menunjukkan besarnya rasa hormat Yuran kepada Bernardo Tavares yang sukses membawa PSM Makassar menjadi juara Liga 1 2022/2023.

Pelatih asal Portugal tersebut juga dikenal konsisten memberi kesempatan kepada pemain muda berkembang di kompetisi kasta tertinggi Indonesia.

