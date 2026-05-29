Irfan Ferdiansyah
Jumat, 29 Mei 2026 | 20.27 WIB

Orang yang Meremehkan Hari Ulang Tahun Mereka, Biasanya Menunjukkan 5 Perilaku Berikut Ini Menurut Psikologi

seseorang yang meremehkan hari ulang tahun mereka./Magnific/mego-studio

seseorang yang meremehkan hari ulang tahun mereka./Magnific/mego-studio

JawaPos.com - Hari ulang tahun sering dianggap sebagai momen spesial. Banyak orang menantikannya setiap tahun karena identik dengan perhatian, hadiah, ucapan selamat, dan kesempatan untuk merayakan perjalanan hidup. Namun, tidak semua orang memiliki hubungan emosional yang hangat dengan hari ulang tahun mereka sendiri.

Ada orang yang justru terlihat cuek, enggan merayakan, bahkan merasa tidak nyaman ketika orang lain memberi kejutan atau perhatian berlebihan. Mereka mungkin berkata, “Ah, ulang tahun biasa saja,” atau memilih menghindari perayaan sama sekali.

Sekilas, sikap seperti ini tampak sederhana dan tidak memiliki makna khusus. Tetapi dalam psikologi, cara seseorang memandang hari ulang tahunnya bisa mencerminkan pengalaman emosional, pola pikir, hingga karakter tertentu.

Bukan berarti orang yang tidak suka ulang tahun pasti memiliki masalah psikologis. Namun, ada beberapa perilaku yang cukup sering muncul pada mereka yang cenderung meremehkan hari spesial tersebut.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (27/5), terdapat lima perilaku yang sering ditunjukkan menurut sudut pandang psikologi.

1. Mereka Cenderung Tidak Nyaman Menjadi Pusat Perhatian

Salah satu perilaku paling umum adalah rasa tidak nyaman ketika semua perhatian tertuju kepada diri mereka.

Bagi sebagian orang, pesta ulang tahun terasa menyenangkan karena mereka merasa dihargai dan dicintai. Namun bagi orang yang meremehkan ulang tahun, perhatian besar justru bisa terasa melelahkan.

Dalam psikologi kepribadian, kondisi ini sering berkaitan dengan sifat introvert atau kecenderungan self-consciousness yang tinggi. Mereka tidak selalu pemalu, tetapi merasa lebih nyaman ketika berada di posisi yang tidak terlalu disorot.

Ketika orang lain menyanyikan lagu ulang tahun, memberikan kejutan, atau mengunggah foto mereka di media sosial, mereka bisa merasa canggung. Bahkan ada yang memilih mematikan notifikasi atau menyembunyikan tanggal lahir agar tidak mendapat terlalu banyak ucapan.

