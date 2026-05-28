Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 28 Mei 2026 | 17.54 WIB

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

Bek Timnas Cape Verde, Yuran Fernandes, deal dengan Persebaya Surabaya setelah empat musim menjadi andalan PSM Makassar. (Instagram/@yur4nfernandes)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya deal dengan bek tengah asal Cape Verde, Yuran Fernandes, Kamis (28/5/2026), berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com. Mantan tembok kokoh PSM Makassar itu diproyeksikan menjadi pilar utama lini belakang Green Force pada era pelatih Bernardo Tavares setelah tampil konsisten selama empat musim terakhir di Super League.

Kehadiran Yuran Fernandes menjadi sinyal kuat ambisi Persebaya Surabaya membangun skuad tangguh untuk musim 2026/2027.

Bek berpostur 1,98 meter tersebut datang dengan label pemain Timnas Cape Verde serta pengalaman panjang di kompetisi Indonesia bersama PSM Makassar.

Persebaya Surabaya memilih Yuran Fernandes karena kebutuhan akan sosok bek tengah berkarakter kuat, agresif, dan berpengalaman di Super League.

Pemain kelahiran Sal-Rei, Cape Verde, 19 Oktober 1994 itu dikenal sebagai salah satu defender paling konsisten dalam beberapa musim terakhir.

Selama membela PSM Makassar sejak musim 2022/2023, Yuran Fernandes mencatatkan 133 pertandingan dengan kontribusi 21 gol dan sembilan assist.

Catatan tersebut tergolong luar biasa untuk seorang bek tengah karena menunjukkan kemampuannya membantu serangan sekaligus kuat dalam duel udara.

Tidak hanya tajam, Yuran Fernandes juga menjadi pemain yang sulit dilewati lawan. Total 11.749 menit bermain bersama PSM Makassar menunjukkan perannya sangat vital di lini belakang klub asal Sulawesi Selatan tersebut.

Editor: Edi Yulianto
