6 Perilaku Ini Dimiliki oleh Orang yang Punya Banyak Kenalan Namun Tak Punya Teman Dekat

JawaPos.com - Tidak sedikit orang yang terlihat sangat populer dalam lingkungan sosialnya. Mereka memiliki banyak relasi, sering hadir dalam berbagai acara, dan tampak akrab dengan banyak orang.

Kepribadian mereka yang mudah bergaul membuat mereka disenangi serta memiliki jaringan pertemanan yang luas.

Akan tetapi, di balik ramainya lingkaran sosial tersebut, ada sebagian orang yang sebenarnya tidak memiliki sosok yang benar-benar dekat untuk dijadikan tempat bergantung.

Mereka bisa bersikap hangat kepada siapa saja, tetapi jarang memiliki hubungan yang benar-benar mendalam. Kedekatan yang terlihat dari luar terkadang terasa kosong secara emosional.

Dalam psikologi, ada sejumlah perilaku yang kerap muncul pada orang-orang yang memiliki banyak kenalan, tetapi mengalami kesulitan membangun persahabatan yang tulus dan bermakna. Hal ini sebagaimana diulas oleh Geediting.

1. Mereka menjaga percakapan tetap ringan dan menghindari kedalaman emosional

Orang yang memiliki banyak kenalan sering kali unggul dalam percakapan dangkal. Mereka menawan, lucu, positif, atau mudah beradaptasi.

Namun ketika pembicaraan mulai mengarah ke kerentanan, perjuangan pribadi, atau kebenaran emosional, mereka secara halus mengalihkan atau menutup diri.

2. Mereka kesulitan untuk memprcayai orang lain