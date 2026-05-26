Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

JawaPos.com - Pasca mengangkat trofi Super League 2025/2026, Persib Bandung langsung bergerak cepat di lantai bursa transfer demi mengejar prestasi di kompetisi AFC musim depan. Beberapa rumor melaporkan Maung Bandung sedang mendekati dua pemain sayap kiri yang salah satunya memiliki nilai pasar lebih tinggi dari Thom Haye.

Dikutip dari akun Instagram @persibzone_id_, nama pemain asal Belanda Bart Ramselaar disebut menjadi incaran Persib untuk mengarungi kompetisi musim 2026/2027 mendatang.

Pemain berusia 29 tahun tersebut terakhir kali membela tim Singapura, Lion City Sailors, selama dua musim. Dengan kontrak yang akan berakhir 30 Juni 2026, Maung Bandung dapat mendatangkan pemain secara gratis.

"Bukan kaleng-kaleng, bidikan manajemen kali ini langsung mantan jawara Eropa eks PSV Eindhoven, Bart Ramselaar! Kontrak di Singapura habis Juni ini, alias bisa ditarik GRATIS," tulis @persibzone_id_.

Menariknya, dilansir Transfermarkt, nilai pasar Ramselaar menembus angka Rp 20,86 miliar, yang bahkan lebih tinggi dari gelandang Persib dan Timnas Indonesia, Thom Haye (Rp 17 miliar). Nilai fantastis tersebut sejalan dengan pengalaman sang pemain yang pernah membela FC Utrecht dan PSV Eindhoven di Eredivisie.

Pemain yang dapat bermain di posisi sayap kiri dan gelandang serang ini pernah meraih gelar juara Liga Belanda dan 2x Liga Singapura. Bart Ramselaar juga merupakan punggawa Timnas Belanda mulai dari U-19 hingga senior. Ia mencatatkan tiga penampilan bersama tim utama De Oranje sejak debut pada 2016.

Sementara itu, pemain sayap kiri lain yang dilaporkan menjadi bidikan Persib untuk musim depan yakni Patrick Robson.

"Persib bandung resmi mengamankan tanda tangan penyerang sayap asal Brazil Patrick Robson untuk musim 2026/2027. Pemain yang saat ini membela Svay Rieng di Cambodian Premier League telah sepakat gabung dengan Maung Bandung," tulis Instagram @FabrizioAsia_.

Kabar serupa juga terlihat di akun Instagram @asean.football yang mengunggah momen perpisahan sang pemain dengan rekan-rekannya di Svay Rieng FC.

Robson memiliki statistik mentereng pada musim 2025/2026 dengan catatkan 23 gol dan 18 assist dari 40 penampilan. Pengalamannya bermain di empat kompetisi berbeda musim lalu, yakni Cambodian Premier League, Cambodian Super Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League akan sangat membantu Persib yang juga akan bermain di Asia.