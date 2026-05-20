11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

JawaPos.com - Kawasan sekitar Kebun Raya Bogor menyimpan banyak pilihan tempat makan maknyus yang sangat sayang untuk dilewatkan, dari warung masakan Sunda tradisional hingga restoran bergaya kolonial Tionghoa yang sangat bersejarah.

Setiap tempat makan punya keistimewaan tersendiri, mulai dari menu andalan autentik khas daerah, konsep tempat yang sangat unik, harga terjangkau, hingga suasana yang sangat nyaman untuk semua kalangan.

Dari donat kekinian seharga Rp6.000 yang sangat cocok dibawa pulang hingga restoran elegan dengan pemandangan taman yang sangat sejuk, pilihan kuliner di kawasan Kebun Raya Bogor ini sangat lengkap.

Dilansir dari laman Rumah123 dan candi.id pada Rabu (20/5), berikut sebelas rekomendasi kuliner tempat makan paling maknyus sekitar Kebun Raya Bogor.

1. Bebeke Om Aris

Warung yang berlokasi di Jl. Jalak Harupat No. 9, Bogor Tengah, hanya sekitar 500 meter dari pintu masuk Kebun Raya ini menawarkan bebek goreng, bebek bakar, dan bebek geprek dengan sambal khas yang sangat pedas dan nikmat.

Suasana yang cukup nyaman untuk keluarga dengan harga mulai dari Rp20.000 menjadikannya pilihan makan siang yang sangat populer di kawasan wisata ini.