Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

JawaPos.com - Bintang Persib Bandung, Frans Putros, kini bisa bernapas lega. Telepon genggam yang sempat hilang saat perayaan pawai juara, akhirnya kini telah ditemukan.

Sebagaimana diketahui, Putros sempat mendapatkan nasib sial saat Persib Bandung melakukan pawai juara Super League 2025/2026 pada Minggu (24/5) lalu. Telepon genggam miliknya hilang saat membelah lautan Bobotoh.

Setelah hilang berhari-hari, akhirnya telepon genggam tersebut ditemukan. Kabar baik tersebut diungkap lewat akun media sosial X @bandungfootball.

“Alhamdulillah, sudah ketemu HP Frans Putros yang sempat hilang di kerumunan,” tulis akun X @bandungfootball, Kamis (28/5/2026).

Telepon genggam milik Putros diduga terjatuh ketika membelah lautan Bobotoh. Sebab kondisi telepon genggam tersebut ditemukan dalam keadaan retak.

“Ditemukan dalam kondisi retak, lalu HP tersebut diamankan oleh pengamanan yang bertugas pada saat sweep area,” terang akun tersebut.

“Hal ini sudah dikonfirmasi langsung pada Putros, melalui pesan singkat,” tambahnya.

Sebelumnya, beredar viral di media sosial detik-detik hilangnya telepon genggam Putros. Salah satu oknum Bobotoh pun diduga kuat menjadi pelaku pencurian telepon genggam pemain asal Irak tersebut.

Namun yang bersangkutan telah membantah semua tuduhan tersebut. Dirinya bahkan siap menempuh jalur hukum, karena namanya merasa dirugikan atas tuduhan tak berdasar tersebut.