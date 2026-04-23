4 Weton yang Rezekinya Makin Lancar di Tahun 2026, Hartanya sampai Tersebar Di Mana-Mana

JawaPos.com - Dalam kepercayaan kitab primbon Jawa, ada segelitior orang yang memang dikaruniai banyak harta berlebih dibandingkan sebagian orang.

Apa yang dikerjakannya sering kali bisa tampak mudah menghasilkan pundi-pundi rupiah dibandingkan dengan orang lain yang melakukan.

Di tahun kuda api ini, diramalkan sejumlah pihak yang memang digariskan punya banyak harta bisa mendapatkan jauh lebih banyak kekayaan di tahun 2026.

Melansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut weton yang diramalkan rezekinya akan makin lancar di tahun 2026 sampai hartanya tersebar di mana-mana.

1. Weton Minggu Wage

Sebagian dari mereka yang lahir dengan weton Minggu Wage diramalkan akan mendapatkan banyak limpahan rezeki di tahun 2026 ini.

Keberuntungan akan diterima khususnya bagi mereka yang selama ini merupakan pekerja keras yang ulet dan pantang menyerah.

Ketika peluang emas hadir di waktu yang jarang, mereka yang siap di setiap harinya adalah yang paling berpeluang mendapatkan keberkahan