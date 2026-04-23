Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 23 April 2026 | 14.55 WIB

4 Zodiak yang Selalu Berusaha Menjadi Pasangan Terbaik, Bersama Menciptakan Ruang untuk Tumbuh

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Empat pasang zodiak berikut tidak hanya saling melengkapi. Mereka berdua mampu untuk saling mendorong menjadi versi diri terbaik.

Mereka adalah pasangan yang selalu menantang pertumbuhan hubungan asmara, dengan tujuan supaya hidup  menjadi lebih baik lagi.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat pasang zodiak berikut adalah pasangan yang mampu membuat hubungan berkembang ke arah yang lebih baik.

Hubungan kedua zodiak ini sulit untuk dihentikan aries memiliki tekad yang kuat. Sementara leo selalu ingin berada dominan. Keduanya terus menentang dan mendorong pasangan untuk mencapai hubungan tertinggi.

Gemini memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Mereka dikenal suka belajar dan selalu tertarik pada ide-ide baru.sementara libra mampu menjadi pasangan untuk menyeimbangkan gemini dalam hal mengambil keputusan dan konsistensi. 

Virgo dan capricorn adalah kedua orang yang saling melengkapi. Dengan sifat virgo yang perfeksionis, sementara capricorn yang disiplin dan ambisius, menjadikan mereka sebagai pasangan yang sangat cocok. Keduanya saling menantang dalam mengejar kesempurnaan. 

Scorpio dan pisces merupakan pasangan yang sangat intuitif. Mereka berdua selalu mencari kebenaran dan tidak takut menyelami kehidupan. Di dalam hubungan mereka berdua mampu saling melengkapi dan menerima kekurangan.

Editor: Novia Tri Astuti
