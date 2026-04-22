Membuka Jalan Rezeki dan Keberuntungan! 4 Shio Diprediksi Mengalami Perubahan Luar Biasa dan Membawa Keajaiban yang Tak Terduga

JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup, ada momen-momen tertentu ketika energi semesta seolah bergerak lebih kuat dari biasanya. Saat itulah peluang, rezeki, dan keberuntungan tidak lagi berjalan lambat, melainkan datang silih berganti tanpa diduga.

Dalam kepercayaan spiritual Tionghoa, perpaduan energi alam seperti unsur api dan kekuatan Yang sering kali menjadi penanda hadirnya fase besar dalam kehidupan seseorang.

Momentum seperti ini bukan sekadar kebetulan. Ia hadir sebagai hasil dari resonansi batin, usaha yang telah lama ditanam, serta kesiapan jiwa dalam menerima perubahan.

Ketika energi Yang memuncak dan dipadukan dengan karakter kuat Macan Api, muncul dorongan besar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan mewujudkan apa yang sebelumnya hanya menjadi angan.

Menurut Aria Gmitter yang bersumber dari YourTango, fenomena ini meliputi empat shio yang diprediksi akan merasakan lonjakan energi luar biasa.

Mereka tidak hanya didorong untuk bergerak, tetapi juga diberi kemudahan agar segala rencana berjalan lebih selaras dengan alur semesta.

Berikut adalah empat shio yang berada dalam pusaran energi positif tersebut:

1. Shio Monyet

Shio Monyet memasuki fase di mana energi sosial dan kreativitasnya meningkat tajam. Dalam getaran Hari Terbuka, mereka menjadi magnet bagi interaksi baru dan peluang yang datang melalui orang lain.