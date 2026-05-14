Aura Sultan Sangat Kuat! 12 Weton Ini Diprediksi Hidup Bergelimang Harta dan Selalu Dipenuhi Keberuntungan

JawaPos.Com - Kepercayaan tentang weton dalam budaya Jawa sejak dahulu sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Dalam kitab primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki aura rezeki yang sangat kuat sehingga hidup mereka sering dipenuhi kemudahan dalam urusan finansial.

Sebagian pemilik weton tertentu dipercaya mudah mendapatkan peluang besar, bantuan dari orang lain, hingga keberuntungan yang datang secara tidak terduga.

Meskipun perjalanan hidup mereka tidak selalu mulus, weton-weton ini disebut memiliki kemampuan bangkit yang luar biasa ketika menghadapi kesulitan.

Aura sultan yang dimaksud bukan hanya soal memiliki banyak uang, tetapi juga kemampuan mempertahankan rezeki, menarik peluang, dan hidup lebih berkecukupan dibanding kebanyakan orang.

Dilansir dari kanal Youtube Mbah karbit, inilah dua belas weton yang dipercaya memiliki aura sultan kuat dan diprediksi hidup bergelimang harta menurut primbon Jawa.

1. Jumat Legi

Jumat Legi dikenal memiliki aura keberuntungan yang cukup besar dalam urusan rezeki.

Pemilik weton ini biasanya mudah disukai banyak orang karena sikapnya yang ramah dan rendah hati. Mereka juga dikenal pandai membangun hubungan sosial yang baik.

Dalam primbon Jawa, Jumat Legi dipercaya sering mendapatkan peluang rezeki dari arah yang tidak terduga.

Ketika mengalami kesulitan ekonomi, biasanya selalu muncul jalan keluar yang membantu mereka bangkit kembali.

Karena itulah weton ini sering dipercaya sulit hidup susah terlalu lama.

2. Sabtu Pahing

Sabtu Pahing dikenal sebagai pribadi pekerja keras dan tidak mudah menyerah.