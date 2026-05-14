Sering Dapat Keberuntungan, 6 Shio Ini Punya Hoki yang Tak Dimiliki Orang Lain

Ilustrasi Hoki (Freepik) JawaPos.com - Menurut astrologi Tionghoa, beberapa shio saat ini diprediksi tengah berada dalam fase keberuntungan yang sangat kuat. Setiap langkah yang mereka ambil seakan selalu dibarengi peluang baik dan kemudahan dalam meraih kesuksesan. Energi positif yang mengitari mereka dipercaya membawa rezeki dari berbagai sisi, seperti kenaikan penghasilan, bonus tak terduga, hingga kesempatan emas dalam pekerjaan maupun usaha. Keberuntungan tersebut tidak hanya bersifat sementara, tetapi diperkirakan akan berlangsung cukup lama sehingga membuat shio-shio ini identik dengan kelimpahan dan kesuksesan finansial. Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Naura Kom yang dikutip pada Kamis (14/5), terdapat enam shio yang disebut paling sering didatangi hoki dan rezeki menurut astrologi Tionghoa.

1. Naga Naga merupakan simbol kekuatan dan kekuasaan dalam astrologi Tionghoa. Mereka selalu diidentikkan dengan keberuntungan berkat sifat mereka yang berani.

Kepercayaan diri dan karisma memikat yang dimiliki Naga membuat mereka selalu menonjol di berbagai situasi.

Naga memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah situasi sulit menjadi peluang besar yang menguntungkan.

Keberanian dan semangat yang membara dari Naga membuat keberuntungan seakan selalu mengikuti ke mana pun mereka pergi.

Auranya yang kuat dan memikat membuat Naga sering mendapatkan dukungan dari berbagai pihak tanpa perlu banyak meminta.

Dalam tradisi Tiongkok, Naga juga dipercaya sebagai pembawa keberuntungan dan kemakmuran bagi siapa saja yang berada di sekitarnya.

2. Tikus Tikus dikenal karena kecerdasan dan kelihaian mereka dalam berbagai situasi. Mereka memiliki kemampuan istimewa untuk melihat peluang yang sering terlewatkan oleh orang lain.

Tikus seringkali menjadi yang pertama memanfaatkan kesempatan karena ketajaman instingnya.