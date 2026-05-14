5 Weton Ini Diprediksi Memiliki Jalan Hidup Paling Dekat dengan Keberuntungan dan Kekayaan

JawaPos.Com - Kepercayaan tentang weton dalam budaya Jawa masih terus dipercaya oleh banyak masyarakat hingga sekarang.

Weton bukan hanya dianggap sebagai penanda hari lahir, tetapi juga dipercaya memiliki hubungan dengan karakter, keberuntungan, hingga perjalanan hidup seseorang.

Dalam primbon Jawa, beberapa weton disebut memiliki aura rezeki yang lebih kuat dibandingkan weton lainnya.

Pemilik weton ini dipercaya lebih mudah mendapatkan peluang, pertolongan, atau jalan keluar ketika menghadapi masalah kehidupan.

Menariknya, kehidupan mereka sering kali mengalami perkembangan finansial yang cukup baik seiring bertambahnya usia.

Meski pernah jatuh atau mengalami kesulitan, mereka dipercaya lebih cepat bangkit dan kembali menemukan jalan menuju kemapanan.

Dilansir dari kanal Youtube Jagad Kejawen, inilah lima weton yang diprediksi memiliki jalan hidup dekat dengan keberuntungan dan kekayaan menurut kepercayaan primbon Jawa.

1. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon sering dianggap sebagai salah satu weton paling istimewa dalam primbon Jawa.

Pemilik weton ini dipercaya memiliki aura kuat, intuisi tajam, dan kemampuan membaca situasi dengan baik.

Mereka biasanya mampu mengambil keputusan penting di waktu yang tepat.

Dalam kehidupan sosial, Jumat Kliwon dikenal mudah menarik perhatian dan mendapatkan rasa hormat dari orang lain.

Banyak orang merasa nyaman bekerja sama dengan mereka karena memiliki pembawaan yang tenang tetapi berwibawa.

Rezeki weton ini dipercaya sering datang dari hubungan sosial, peluang bisnis, atau kesempatan yang tidak disangka-sangka.