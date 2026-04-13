4 Zodiak yang Merasa Hasil Kerjanya Tidak Pernah Cukup, Terlihat Tangguh tapi Selalu Meragukan Kemampuannya

Ilustrasi insecure/freepik
JawaPos.com - Wajar apabila seseorang merasa insecure di dalam hidupnya.
Anda tidak perlu selalu merasa ada didalam kondisi yang terbaik, tetapi juga anda tidak akan selalu berada di titik terburuk.
Beberapa zodiak memang lebih kesulitan saat mereka berhadapan dengan citra dirinya.
Berikut adalah daftar zodiak yang selalu khawatir dan merasa bahwa mereka tidak cukup baik di dalam hubungan asmara, pertemanan, ataupun karirnya.
Taurus
Taurus cenderung cukup pesimis terutama di dalam memandang diri sendiri. Anda sering fokus pada kekurangan, tapi jarang merayakan pencapaian, kelebihan dan momen-momen terbaik anda.
Anda lebih mudah percaya pada hal-hal negatif yang dikatakan orang tentang anda. Orang yang tepat akan berusaha mengingatkan anda, bahwa andalah yang harus percaya.
Gemini
Gemini terlihat percaya diri di luar, tapi diam-diam khawatir anda tidak cukup baik. Itulah sebabnya, anda ragu untuk berkomitmen baik di dalam hubungan maupun pekerjaan tetap.
Anda takut menaruh semua harapan pada satu hal lalu berakhir dengan mengecewakan, gagal, atau membuat anda semakin menderita.
Cancer
Cancer selalu berusaha melakukan banyak hal dalam satu waktu. Anda ingin menjadi pasangan terbaik, pekerja terbaik, orang tua terbaik, dan anak terbaik.
Anda tidak pernah berhenti sejenak untuk mengakui betapa kuatnya diri anda dan seberapa besar usaha yang sudah anda lakukan.
