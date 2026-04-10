6 Strategi Kurangi Beban Stres Akibat Kerja Berlebihan

ilustrasi orang yang kewalahan. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Akan ada saat-saat ketika Anda merasa setiap pekerjaan dan tugas sangat mendesak.

Anda sering kali bingung mengenai tugas mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu dan bagaimana jika tugas-tugas lain tertunda.

Anda mungkin juga merasa stres karena gagal mencapai target atau tenggat waktu.

Tetapi ketika semuanya terasa mendesak, penting untuk mengidentifikasi apa yang membutuhkan perhatian segera, meningkatkan fokus, dan mengurangi stres.

Bukan hanya pekerjaan, dalam kehidupan yang serba cepat saat ini, wajar jika Anda merasa kewalahan, frustrasi, dan jengkel karena terlalu banyak tugas.

Dilansir English jagran, berikut enam strategi memprioritaskan tugas dan mengurangi stres saat beban kerja berlebihan.

1. Buat daftar tugas

Banyak orang cenderung percaya bahwa daftar tugas tidak penting, karena tidak dianggap serius sama sekali.