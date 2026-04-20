4 Kebiasaan Kerja Kantor Menyebalkan yang Jadikan Work From Home Pilihan Terbaik, Kata Psikologi

JawaPos.com – Tren work from home atau kerja dari rumah ternyata tidak hanya soal fleksibilitas waktu, tetapi juga menjadi pelarian dari kebiasaan kerja kantor yang menjengkelkan.

Psikologi menjelaskan bahwa lingkungan sosial di tempat kerja memiliki dampak besar terhadap kenyamanan dan produktivitas seseorang setiap harinya.

Survei yang dilakukan Indeed dan dilaporkan Fortune mengungkap bahwa satu dari lima pekerja sengaja menghindari kantor demi menjauhi rekan kerja yang mengganggu.

Bahkan 25 persen manajer senior mengaku enggan mematuhi kebijakan masuk kantor karena tidak tahan dengan perilaku staf yang menjengkelkan.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (19/4), dijelaskan empat kerja kantor menyebalkan yang jadikan work from home pilihan terbaik menurut Psikologi.

1. Bergosip di lingkungan kantor

Gosip menjadi keluhan utama yang paling banyak disebutkan dalam survei terhadap lebih dari seribu pekerja dan lima ratus atasan di Inggris.

Sebenarnya, tidak semua bentuk gosip bersifat negatif karena membicarakan hal-hal ringan dan netral bisa mempererat hubungan antar rekan kerja.

Namun ketika gosip mulai menyentuh hal-hal yang bersifat menyerang atau merugikan orang tertentu, dampaknya menjadi sangat merusak.