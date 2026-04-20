4 Kebiasaan Kerja Kantor Menyebalkan yang Jadikan Work From Home Pilihan Terbaik, Kata Psikologi

Kebiasaan kerja kantor menyebalkan yang jadikan work from home pilihan terbaik kata Psikologi../Freepik/ benzoix
JawaPos.com – Tren work from home atau kerja dari rumah ternyata tidak hanya soal fleksibilitas waktu, tetapi juga menjadi pelarian dari kebiasaan kerja kantor yang menjengkelkan.
Psikologi menjelaskan bahwa lingkungan sosial di tempat kerja memiliki dampak besar terhadap kenyamanan dan produktivitas seseorang setiap harinya.
Survei yang dilakukan Indeed dan dilaporkan Fortune mengungkap bahwa satu dari lima pekerja sengaja menghindari kantor demi menjauhi rekan kerja yang mengganggu.
Bahkan 25 persen manajer senior mengaku enggan mematuhi kebijakan masuk kantor karena tidak tahan dengan perilaku staf yang menjengkelkan.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (19/4), dijelaskan empat kerja kantor menyebalkan yang jadikan work from home pilihan terbaik menurut Psikologi.
1. Bergosip di lingkungan kantor
Gosip menjadi keluhan utama yang paling banyak disebutkan dalam survei terhadap lebih dari seribu pekerja dan lima ratus atasan di Inggris.
Sebenarnya, tidak semua bentuk gosip bersifat negatif karena membicarakan hal-hal ringan dan netral bisa mempererat hubungan antar rekan kerja.
Namun ketika gosip mulai menyentuh hal-hal yang bersifat menyerang atau merugikan orang tertentu, dampaknya menjadi sangat merusak.
Lingkungan kerja yang dipenuhi gosip beracun menciptakan suasana penuh ketidakpercayaan dan persaingan tidak sehat yang melelahkan secara mental.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik