Hidup Penuh Kemudahan, 10 Weton Ini Bakal Mendapatkan Keberkahan Rezeki Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi orang dengan weton keberkahan rezeki./ JawaPos.com - Diberkahi keberuntungan di bulan April, beberapa weton diyakini akan mengalami lonjakan rezeki yang luar biasa menurut Primbon Jawa. Bagi mereka, bulan ini menjadi periode penuh kebaikan, di mana berbagai pintu rezeki terbuka lebar, membawa kemakmuran dan keberuntungan melimpah. Keberkahan ini tidak hanya terlihat dalam materi, tetapi juga dalam kelancaran usaha, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA pada Rabu (8/4), terdapat sepuluh weton yang dikaruniai rahmat dan rezeki berlimpah di bulan Maret menurut Primbon Jawa.

1. Weton Rabu Pahing Weton Rabu Pahing memiliki neptu 16, yang berasal dari hari Rabu (7) dan pasaran Pahing (9).

Orang dengan weton ini dikenal sangat berhati-hati dan tidak suka mencampuri urusan orang lain.

Mereka memiliki sifat tegas dan tekun dalam mengejar tujuan hidup serta pandai dalam mengelola keuangan.

Semangat juang yang tinggi dan ketidakmudahan menyerah menjadi ciri khas pemilik weton ini.

Mereka juga dipercaya memiliki kekuatan spiritual tinggi karena pertemuan antara power Chakra dan Cakra jantung.

Di tahun ini, pemilik weton Rabu Pahing akan menemukan kemudahan dalam setiap usaha yang sebelumnya mengalami hambatan.

2. Weton Jumat Legi Weton Jumat Legi dikenal dengan neptu 8 dan memiliki aura ketenangan serta kebijaksanaan.

Karakteristik orang dengan weton ini cenderung keras dan mudah marah, namun memiliki kehidupan yang selalu tercukupi kebutuhannya.

Mereka sangat jujur dan senang mengungkapkan pikiran tanpa berpikir lebih jauh tentang konsekuensinya.