Bawaan Sejak Lahir, 10 Weton Ini Diyakini Punya Bakat Kesaktian dalam Hal Spiritual

Ilustrasi orang dengan weton sakti (Freepik) JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, beberapa weton diyakini memiliki kekuatan spiritual yang tinggi, termasuk indra keenam yang tajam dan kemampuan merasakan hal-hal yang bersifat gaib. Mereka biasanya memiliki intuisi kuat, peka terhadap energi di sekitarnya, serta dianggap memiliki bakat alami dalam hal spiritual. Tidak sedikit yang menyebut pemilik weton ini memiliki aura khusus yang membuat mereka tampak berbeda dan lebih menonjol dibandingkan orang lain. Lalu, weton apa saja yang dipercaya memiliki kemampuan tersebut? Dikutip dari akun YouTube Panggilan Leluhur pada Rabu (8/4), terdapat sepuluh weton yang disebut memiliki indra keenam, kekuatan spiritual tinggi, dan kemampuan merasakan dimensi gaib menurut Primbon Jawa.

1. Senin Wage Mereka yang lahir pada hari Senin Wage memiliki jumlah neptu 8, berasal dari hari Senin (4) dan pasaran Wage (4).

Pemilik weton ini diyakini sebagai pemegang Cakra Seks Bumi dan Cakra Ajna Langit, menciptakan kepribadian yang matang secara emosional.

Individu Senin Wage memiliki pemahaman mendalam tentang kehidupan dan cenderung reflektif, lebih mengutamakan ketenangan batin.

Mereka dikenal memiliki kesabaran tinggi, tidak bertindak gegabah, dan mampu mengendalikan emosi dengan baik.

Pribadi Senin Wage memiliki jiwa kepemimpinan alami dan mampu memotivasi serta menginspirasi orang lain melalui perkataan dan tindakan.

Pengaruh mereka terasa besar dalam kelompok, lingkungan pekerjaan, dan sosial. Keseimbangan antara kecerdasan, kepemimpinan, dan ketenangan batin menjadikan mereka sering dihormati dalam lingkungannya.

Menurut kitab primbon Jawa, mereka mewarisi kebijaksanaan leluhur dan memiliki kepekaan batin luar biasa terhadap energi sekitar.

Orang Senin Wage dapat merasakan kehadiran makhluk halus bahkan berkomunikasi melalui mimpi atau firasat.