09 April 2026, 03.55 WIB

Punya Intusi Tajam, 7 Weton Ini Peka Terhadap Tanda-tanda Alam di Sekitar Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi orang yang mempunyai intuisi tajam. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki intuisi yang kuat serta kepekaan tinggi terhadap tanda-tanda alam.

Mereka kerap mampu merasakan atau menangkap pertanda sebelum suatu hal terjadi, baik melalui firasat, mimpi, maupun perasaan yang sulit dijelaskan tetapi sering terbukti benar.

Orang dengan weton ini diyakini memiliki keterkaitan yang erat dengan alam, sehingga lebih peka terhadap perubahan kecil yang sering luput dari perhatian orang lain.

Selain itu, mereka juga cenderung sensitif terhadap suasana sekitar, termasuk energi positif maupun negatif di suatu tempat atau peristiwa. Tak jarang, mereka dianggap bijaksana karena mampu memberikan nasihat berdasarkan intuisi yang dimiliki.

Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA pada Rabu (8/4), terdapat tujuh weton yang dikenal memiliki intuisi tajam dan peka terhadap tanda alam menurut Primbon Jawa.

 1. Selasa Kliwon

Sejak kecil, pemilik weton ini memiliki firasat yang sering menjadi kenyataan. Kemampuan ini terbukti melalui mimpi-mimpi yang memberikan petunjuk untuk membantu orang lain.

Keesokan harinya setelah bermimpi, petunjuk tersebut menjadi kunci pemecahan masalah nyata.

Kejadian-kejadian seperti ini menjadikan pemilik weton Selasa Kliwon dikenal memiliki firasat tajam.

Weton Selasa Kliwon memiliki neptu 11 dan berada di bawah naungan api dan logam. Kekuatan utama weton ini adalah kemampuan melihat masa depan.

 2. Kamis Pahing

Pemilik weton ini memiliki kemampuan firasat tajam yang sangat berguna terutama terkait keselamatan.

Mimpi-mimpi pemilik weton ini sering menjadi peringatan akan bahaya yang akan datang.

Peringatan tersebut sering disertai visualisasi jelas tentang bencana yang akan terjadi. Meski kadang tidak dipercaya, ramalan pemilik weton ini selalu terbukti benar saat bahaya benar-benar terjadi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
