5 Titik Rawan Macet Tol Trans Jawa yang Perlu Diantisipasi Pengendara

JawaPos.com - Pengguna jalan yang hendak bepergian melalui Tol Trans Jawa akhir pekan ini perlu mengantisipasi potensi kepadatan di lima titik ruas Tol Jakarta–Cikampek.

Sejumlah pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan berlangsung secara bertahap mulai 23 Oktober hingga 11 November 2026.

Dengan kondisi Itu, pengendara perlu memperhitungkan waktu perjalanan dan mewaspadai pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan.

Pemeliharaan yang dilakukan PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mencakup jalur menuju Cikampek maupun arah Jakarta.

Meski pekerjaan dilaksanakan dengan pengamanan dan pengaturan lalu lintas, penyempitan ruang gerak kendaraan di sekitar area kerja berpotensi memengaruhi kelancaran perjalanan.

Bagi kamu yang hendak bepergian untuk berwisata, pulang ke kampung halaman, atau melakukan perjalanan antarkota, berikut lima titik di Tol Jakarta–Cikampek yang perlu diperhatikan.

1. Akses Cikunir dari Jatiasih Menuju Cikampek Titik pertama yang perlu diantisipasi adalah 'on ramp' Cikunir menuju Cikampek dari arah Jatiasih.

Pekerjaan pemeliharaan di lajur 1 berlangsung mulai Jumat (23/10) pukul 22.00 WIB hingga Senin (26/10) pukul 05.00 WIB.

Lokasi ini menjadi salah satu akses penting bagi pengendara yang hendak memasuki jalur menuju Cikampek.