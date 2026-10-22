BPKH Limited Janji Buka Akses Bisnis Kuliner Indonesia di Arab Saudi

Mudir (Direktur Utama) BPKH Limited, Iman Ni’matullah (kanan). (Istimewa)
JawaPos.com – BPKH Limited, anak usaha dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), membuka peluang bagi pelaku usaha kuliner Indonesia untuk memperluas pasar ke Arab Saudi.
Peluang ini terutama untuk melayani jamaah haji, umrah, dan warga Indonesia yang bermukim di Tanah Suci.
Mudir (Direktur Utama) BPKH Limited, Iman Ni’matullah mengatakan, pihaknya berupaya menjadi agregator bagi merek lokal Indonesia yang ingin masuk ke pasar Arab Saudi.
Peran tersebut mencakup fasilitasi kerja sama, dukungan teknis, hingga akses terhadap kebutuhan perizinan.
"Kami siap memfasilitasi co-investment, asistensi teknis, hingga penyediaan lisensi perizinan di Arab Saudi," ujar Iman di Jakarta, dikutip Kamis (22/10).
Dalam skema kerja sama tersebut, BPKH Limited bertindak sebagai perantara dan penyedia dukungan terkait lisensi, sedangkan operasional restoran akan dikelola oleh para pelaku usaha.
Model ini menjadi salah satu upaya untuk membantu pelaku usaha Indonesia menghadapi kebutuhan administratif dan regulasi ketika memasuki pasar luar negeri.
Salah satu langkah yang ditempuh yakni menjalin kerja sama dengan Bumi Aki Group untuk menyiapkan pembukaan restoran di Arab Saudi.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara BPKH Limited dan Bumi Aki Group pada Selasa (20/10).
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Namun, rencana pembukaan restoran itu masih harus melalui proses perizinan dan pemenuhan regulasi yang berlaku di Arab Saudi.
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