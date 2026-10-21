52 Entrepreneur Pamerkan Bisnis di AsiaWorks Expo 2026, dari Kuliner hingga Digital

JawaPos.com - Sebanyak 52 lulusan Program Kepemimpinan AsiaWorks memamerkan produk dan layanan usaha mereka dalam AsiaWorks Entrepreneur Day Expo 2026.

Kegiatan ini mempertemukan pelaku usaha dari berbagai sektor sekaligus membuka kesempatan untuk memperluas jaringan dan menjajaki kerja sama bisnis.

Mengusung tema “Connect, Learn, Grow Together”, pameran tersebut dihadiri sekitar 500 pengunjung. Beragam usaha ditampilkan, mulai dari kuliner, fesyen, produk kreatif dan handmade, layanan jasa, bisnis digital, hingga bisnis kemitraan.

Hal ini menjadi salah satu sarana bagi para peserta untuk memperkenalkan produk dan layanan kepada masyarakat. Selain meningkatkan visibilitas merek, keikutsertaan dalam expo juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menjangkau calon pelanggan, memperluas pasar, dan bertemu dengan calon mitra strategis.

Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Deputi Inkubasi dan Digitalisasi Wirausaha Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Ima Rahmania mengatakan, komunitas memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Menurut dia, pengembangan UMKM tidak cukup hanya berfokus pada produk dan kegiatan bisnis, tetapi juga perlu memperhatikan kapasitas individu yang menjalankan usaha.

"Keberadaan komunitas dalam mendukung pengembangan kewirausahaan di Indonesia sangatlah penting karena pengembangan UMKM tidak cukup hanya berfokus pada produk dan aktivitas bisnis, tapi juga perlu memperhatikan kapasitas individu yang menjalankan usaha," kata Ima saat membuka AsiaWorks Entrepreneur Day Expo di Jakarta, dikutip Rabu (21/10).

Selain itu, penyelenggara menghadirkan sesi business matching untuk mempertemukan peserta dengan pihak-pihak yang berpotensi menjalin kerja sama. Kegiatan ini memberi ruang bagi para pelaku usaha untuk menjajaki peluang kemitraan yang dapat mendukung pengembangan bisnis mereka.

AsiaWorks Entrepreneur Day Expo 2026 juga menghadirkan talkshow inspiratif dengan sejumlah lulusan Graduate Leadership Program (GLP) yang telah mengembangkan bisnisnya. Mereka berbagi pengalaman, wawasan, dan kiat dalam membangun serta mengembangkan usaha.