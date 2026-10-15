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Rian Alfianto
Jumat, 16 Oktober 2026 | 00.38 WIB

Naik Kapal dari Luwuk ke Banggai Laut, Berikut Jadwal, Tarif, dan Tips Perjalanannya

Ilustrasi kapal feri menuju Banggai Laut. (ASDP). - Image

Ilustrasi kapal feri menuju Banggai Laut. (ASDP).

JawaPos.com - Perjalanan dari Luwuk menuju Banggai Laut, Sulawesi Tengah, bisa ditempuh menggunakan kapal penumpang dari Pelabuhan Rakyat Luwuk. Sejumlah kapal melayani rute antarpulau ini dengan perkiraan keberangkatan pukul 11.00 atau 13.00 WITA dan tarif sekitar Rp 100 ribu per orang.

Namun, jadwal dan harga tiket perlu dipastikan kembali sebelum berangkat karena dapat berubah mengikuti rotasi kapal, kondisi cuaca, serta ketentuan otoritas pelabuhan. Bagi wisatawan yang ingin menjelajahi Kepulauan Banggai, transportasi laut menjadi salah satu pilihan penting untuk mencapai wilayah yang terdiri atas pulau-pulau tersebut.

Selain menyiapkan tiket, penumpang perlu mengetahui lokasi keberangkatan, pilihan kapal, dan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan perjalanan.

Mengenal Kapal yang Melayani Rute Luwuk-Banggai Lau

Ada beberapa nama kapal yang disebut melayani pelayaran dari Luwuk menuju wilayah Kepulauan Banggai, termasuk Banggai Laut. Di antaranya KM Harapanku Mekar, KM Lady Viera, dan KM Rejeki Baru.

KM Harapanku Mekar tercatat dikaitkan dengan PT Tompotika Timur Raya, sedangkan KM Lady Viera dikaitkan dengan PT Paradigma Baru Pelayaran. Adapun informasi operator dan jadwal terbaru KM Rejeki Baru perlu dikonfirmasi kepada pihak pelabuhan atau pengelola kapal.

Karena kapal dapat beroperasi mengikuti rotasi dan kebutuhan pelayanan, penumpang sebaiknya tidak hanya mengandalkan nama kapal atau jadwal yang pernah beredar. Pastikan kapal yang dipilih benar-benar melayani tujuan akhir perjalanan pada tanggal keberangkatan.

Hal ini penting terutama bagi wisatawan yang membawa banyak barang, bepergian bersama keluarga, atau memiliki agenda lanjutan setelah tiba di Banggai Laut.

Jadwal Kapal Luwuk-Banggai Laut, Berangkat Siang Hari

Editor: Diar Candra
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