Jelajah Agrowisata Bhumi Merapi Sleman, Wisata Keluarga dengan Mini Zoo hingga Nuansa Eropa

Ilustrasi agrowisata Bhumi Merapi (Dok Joglo Wisata).
JawaPos.com - Agrowisata Bhumi Merapi di Sleman, Jogjakarta bisa menjadi pilihan liburan keluarga yang memadukan wisata edukasi, interaksi dengan satwa, dan beragam spot foto bernuansa luar negeri.
Berada di kawasan lereng Gunung Merapi, destinasi ini menawarkan pengalaman wisata yang cocok untuk anak-anak maupun orang dewasa. Mulai dari mengenal hewan hingga menikmati suasana ala Eropa tanpa harus pergi ke luar negeri.
Berlokasi di Jalan Kaliurang KM 20, Sawangan, Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Agrowisata Bhumi Merapi berjarak sekitar 22 kilometer dari pusat Kota Jogja. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu kurang lebih 40 menit, bergantung pada kondisi lalu lintas.
Tempat wisata ini dapat menjadi alternatif bagi wisatawan yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga di kawasan Kaliurang. Selain menikmati udara lereng Merapi, pengunjung bisa menjelajahi sejumlah wahana dalam satu kawasan.
Langlang Buana, Berfoto dengan Latar Bangunan Bergaya Eropa
Salah satu daya tarik Agrowisata Bhumi Merapi adalah Langlang Buana, area yang menghadirkan replika bangunan dan sudut kota dengan nuansa sejumlah negara.
Pengunjung bisa menemukan spot foto yang terinspirasi dari Santorini di Yunani, Swiss, Maroko, hingga Amsterdam.
Perpaduan warna bangunan, bentuk arsitektur, dan penataan kawasan membuat area ini menarik bagi wisatawan yang gemar berfoto. Langlang Buana juga bisa menjadi pilihan bagi keluarga yang ingin mengabadikan momen liburan. Pengunjung dapat menjelajahi setiap sudutnya sambil mencari latar foto yang berbeda.
Bagi yang ingin mendapatkan hasil foto lebih maksimal, datang pada pagi hari dapat menjadi pilihan. Selain memiliki waktu lebih panjang untuk menjelajahi kawasan, pengunjung juga berkesempatan berfoto ketika suasana belum terlalu ramai.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak
Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou
Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022