Jelajah Agrowisata Bhumi Merapi Sleman, Wisata Keluarga dengan Mini Zoo hingga Nuansa Eropa

JawaPos.com - Agrowisata Bhumi Merapi di Sleman, Jogjakarta bisa menjadi pilihan liburan keluarga yang memadukan wisata edukasi, interaksi dengan satwa, dan beragam spot foto bernuansa luar negeri.

Berada di kawasan lereng Gunung Merapi, destinasi ini menawarkan pengalaman wisata yang cocok untuk anak-anak maupun orang dewasa. Mulai dari mengenal hewan hingga menikmati suasana ala Eropa tanpa harus pergi ke luar negeri.

Berlokasi di Jalan Kaliurang KM 20, Sawangan, Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Agrowisata Bhumi Merapi berjarak sekitar 22 kilometer dari pusat Kota Jogja. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu kurang lebih 40 menit, bergantung pada kondisi lalu lintas.

Tempat wisata ini dapat menjadi alternatif bagi wisatawan yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga di kawasan Kaliurang. Selain menikmati udara lereng Merapi, pengunjung bisa menjelajahi sejumlah wahana dalam satu kawasan.

Langlang Buana, Berfoto dengan Latar Bangunan Bergaya Eropa

Salah satu daya tarik Agrowisata Bhumi Merapi adalah Langlang Buana, area yang menghadirkan replika bangunan dan sudut kota dengan nuansa sejumlah negara.

Pengunjung bisa menemukan spot foto yang terinspirasi dari Santorini di Yunani, Swiss, Maroko, hingga Amsterdam.

Perpaduan warna bangunan, bentuk arsitektur, dan penataan kawasan membuat area ini menarik bagi wisatawan yang gemar berfoto. Langlang Buana juga bisa menjadi pilihan bagi keluarga yang ingin mengabadikan momen liburan. Pengunjung dapat menjelajahi setiap sudutnya sambil mencari latar foto yang berbeda.