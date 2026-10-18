Rehabilitasi Teluk Mendale Aceh Tengah Capai 75 Persen, Wisatawan Ditargetkan Kembali

JawaPos.com - Rehabilitasi kawasan wisata Teluk Mendale di Aceh Tengah telah mencapai 75 persen. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berharap pekerjaan yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum itu rampung pada November 2026, lebih cepat dari target Desember, agar kawasan tersebut segera kembali menerima wisatawan setelah bencana.

Kepala Dinas Pariwisata Aceh Tengah Erwin Pratama mengatakan pemulihan pariwisata tidak cukup hanya dengan membenahi destinasi. Akses jalan menuju Aceh Tengah juga perlu diperbaiki agar wisatawan lebih mudah berkunjung.

“Harapan kami di sini dari Kabupaten Aceh Tengah, tentunya melalui Dinas Pariwisata, ini berkolaborasi dengan beberapa OPD terkait dan kementerian. Kiranya kami di sini membutuhkan akses untuk menuju Kabupaten Aceh Tengah ini,” kata Erwin saat ditemui di lokasi pembangunan Teluk Mendale, Jumat (16/10).

Menurut Erwin, minat masyarakat untuk berkunjung ke Aceh Tengah masih cukup besar setelah bencana. Karena itu, pemulihan infrastruktur dan destinasi wisata diharapkan dapat mendorong kembalinya aktivitas pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian warga.

Teluk Mendale menjadi salah satu destinasi yang direhabilitasi. Kawasan di tepi Danau Lut Tawar itu juga biasa digunakan untuk kegiatan masyarakat, termasuk lomba perahu naga yang digelar pada akhir tahun.

“Ini merupakan salah satu destinasi wisata Teluk Mendale. Untuk kegiatan akhir tahun, biasanya ada lomba perahu, lomba perahu naga namanya. Di sini biasanya beberapa masyarakat antusias untuk mengikutinya,” ujar Erwin.

Pekerjaan rehabilitasi ditargetkan selesai pada Desember 2026. Namun, Dinas Pariwisata Aceh Tengah berharap pengerjaannya dapat dituntaskan pada November sehingga kawasan tersebut bisa lebih cepat dibuka untuk kunjungan wisatawan.

“Ini sudah mencapai 75 persen karena target penyelesaiannya adalah pada Desember. Namun demikian, kami harapkan pada November sudah selesai sehingga dapat menerima kunjungan wisatawan,” katanya.

Setelah rehabilitasi selesai, kawasan Teluk Mendale direncanakan memiliki area bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengelolaannya juga akan melibatkan badan usaha milik desa (BUMDes) serta pengelola masjid setempat.