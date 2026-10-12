Kuliner Enak di Halim, dari Nasi Padang Gulai Ikan Kakap hingga Warteg Prasmanan

Ilustrasi warung nasi padang. (YouTube @Melkibajaj)
JawaPos.com - Daerah Halim terletak di Jakarta Timur. Kawasan ini memiliki aktivitas masyarakat yang cukup dinamis, didukung dengan keberadaan permukiman, akses transportasi, serta berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi.
Halim juga dikenal dengan keberadaan Bandara Halim Perdanakusuma. Namun, bukan hanya menjadi kawasan transportasi, Halim juga menyimpan beragam pilihan kuliner yang menarik untuk dijelajahi.
Berbagai tempat makan menawarkan menu dengan cita rasa lezat dan pilihan yang beragam. Mulai dari warteg dengan aneka lauk rumahan sampai rumah makan padang yang menyajikan hidangan nasi padang khas Minang yang sudah akrab di lidah warga setempat.
Seperti yang dilansir dari kanal YouTube @Melkibajaj pada (12/10) berikut pilihan tempat makan enak di Halim yang bisa menjadi pilihan untuk sarapan maupun makan siang.
Gewart Dago
Gewart Dago merupakan salah satu warteg fenomenal di Jakarta Timur. Warteg ini menyediakan beragam menu lauk pauk dengan pilihan gorengan yang beragam. Pengunjung dapat memilih lauk yang tersedia seperti telur dadar, orek, sampai kikil. Warteg ini sangat cocok untuk sarapan maupun makan siang. Terutama bagi anda pekerja kantoran ataupun pengunjung yang ingin menikmati menu masakan rumahan. Gewart Dago terletak di Jl.Squadron, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.
Rumah Makan Padang Squadron
Masih di lokasi yang sama yakni di Jl. Squadron, Halim, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Terdapat rumah makan Padang yang bisa menjadi pilihan untuk menikmati aneka masakan khas Minang. Meski terbilang hiddden gem, rumah makan ini selalu ramai oleh pengunjung. Terutama saat jam makan siang. Pilihan lauknya juga beragam seperti rendang, ayam rempah, udang balado, semur jengkol, sambal ijo, belut balado, sampai dendeng.
Salah satu menu yang paling populer adalah gulai kepala ikan kakap, yang menjadi daya tarik bagi pecinta kuliner masakan minang.
Ayam Goreng Kremes Ibu Hajah Rojali
Kawasan Halim juga memiliki kuliner legendaris berupa ayam goreng kremes Ibu Hajah Rojali yang berada di Jl. Squadron, Kec. Makasar, Jakarta Timur.
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