Bikin Nambah Nasi! Ini Resep Sayur Tahu Warteg dengan Kuah Santan yang Lezat

JawaPos.com -- Sayur tahu ala warteg merupakan hidangan yang sederhana tapi tetap menggoda selera makan.

Hidangan sayur tahu ala warteg ini memiliki rasa yang gurihnya bikin nagih dan cocok dipadukan dengan lauk apapun, seperti tempe goreng, telur balado hingga sambal terasi.

Kabar baiknya, kamu bisa membuat hidangan sayur tahu ala warteg sendiri di rumah dengan bahan yang murah dan cara masak yang praktis. Hidangan ini cocok untuk jadi menu harian keluarga, anak kos, atau bekal ke kantor.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut ini merupakan resep untuk membuat sayur tahu ala warteg yang bikin nambah nasi.

Bahan-bahan untuk membuat sayur tahu ala warteg:

· 20 buah tahu goreng kopong

· 10 buah telur ayam rebus

· 2 buah labu siam

· 2 liter air