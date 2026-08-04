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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 5 Agustus 2026 | 00.07 WIB

Bikin Nambah Nasi! Ini Resep Sayur Tahu Warteg dengan Kuah Santan yang Lezat

Resep Sayur Tahu Ala Warteg yang Enak dan Murah Meriah./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah - Image

Resep Sayur Tahu Ala Warteg yang Enak dan Murah Meriah./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah

JawaPos.com  -- Sayur tahu ala warteg merupakan hidangan yang sederhana tapi tetap menggoda selera makan.

Hidangan sayur tahu ala warteg ini memiliki rasa yang gurihnya bikin nagih dan cocok dipadukan dengan lauk apapun, seperti tempe goreng, telur balado hingga sambal terasi.

Kabar baiknya, kamu bisa membuat hidangan sayur tahu ala warteg sendiri di rumah dengan bahan yang murah dan cara masak yang praktis. Hidangan ini cocok untuk jadi menu harian keluarga, anak kos, atau bekal ke kantor.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut ini merupakan resep untuk membuat sayur tahu ala warteg yang bikin nambah nasi.

Bahan-bahan untuk membuat sayur tahu ala warteg:

·       20 buah tahu goreng kopong

·       10 buah telur ayam rebus

·       2 buah labu siam

·       2 liter air

·       65 ml santan instan

Editor: Setyo Adi Nugroho
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