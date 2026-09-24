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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 25 September 2026 | 04.46 WIB

Jalan-Jalan Ke Tegal Jangan Cuma Cari Warteg, Ada Banyak Kuliner Khas yang Wajib Dicoba

Ilustrasi Kupat Glabed/YouTube @wisata_dan_kuliner976&nbsp; - Image

Ilustrasi Kupat Glabed/YouTube @wisata_dan_kuliner976&nbsp;

JawaPos.com-Tegal terkenal sebagai kota warteg yang sudah amat melegenda.

Tempat makan yang satu ini sudah sangat populer. Warteg dikenal sebagai tempat makan yang menyediakan beragam masakan khas rumahan dengan pilihan lauk yang lengkap.

Tidak heran jika warteg kerap menjadi pilihan untuk makan siang atau disaat ingin membeli makanan siap santap. 

Selain wartegnya yang sudah melegenda dengan cita rasa yang khas, kota Tegal juga menyimpan beragam kuliner lain yang tidak kalah menarik untuk dicoba. 

Berbagai hidangan khas Tegal ini menawarkan cita rasa yang sangat lezat dengan harga yang relatif ramah di kantong. 

Berdasarkan informasi yang dikutip dari kanal YouTube @wisata_dan_kuliner976 

 Selain dikenal sebagai kota warteg dan kota bahari, Tegal juga memiliki banyak pilihan kuliner yang menarik untuk dicicipi saat anda berkunjung ke sini.

Es lontrong merupakan minuman khas dari kota Tegal. Es lontrong slawi beralamat di Jl. Letjend Suprapto No.36 Sawi Wetan. Minuman segar khas Tegal ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau yakni Rp 4.000 saja. Segelas es lontrong slawi memiliki isian yang cukup lengkap, mulai dari kacang hijau rebus, agar-agar, kolang-kaling, dan roti tawar. Seluruh isian kemudian disiram dengan sirup cocopandan dan kuah santan, lalu diberi es serut yang melimpah di atasnya.

Blengong adalah unggas persilangan antara bebek dan entok. Salah satu makanan khas masyarakat Tegal adalah lontong kupat dengan kuah kental berempah serta dipadukan dengan sate blengong yang khas. Potongan daging blengong yang besar dan juicy terasa semakin nikmat saat disantap bersama dengan lontong kupat yang kaya akan rempah. 

Sate kambing hotplate menjadi salah satu kuliner wajib yang anda coba saat di Tegal. Sate kambing hot plate ini memiliki potongan daging yang besar, tekstur daging yang super lembut, dan disajikan di atas hotplate sehingga tetap hangat saat disantap. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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