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Rian Alfianto
Senin, 12 Oktober 2026 | 03.55 WIB

Pantai Mutiara Trenggalek, Wisata Pasir Putih yang Cocok untuk Liburan Akhir Tahun

Ilustrasi Pantai Mutiara Trenggalek. (Dok DisbudparJatim). - Image

Ilustrasi Pantai Mutiara Trenggalek. (Dok DisbudparJatim).

JawaPos.com - Pantai Mutiara di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, bisa menjadi alternatif liburan akhir tahun bagi wisatawan yang ingin menikmati pasir putih, air laut jernih, dan suasana pantai yang relatif tenang. Berada di kawasan pesisir Watulimo, destinasi ini menawarkan beragam aktivitas, mulai dari snorkeling, bermain kano, menikmati ikan bakar, hingga bermalam di tepi pantai.

Wisatawan yang berencana berkunjung perlu memperhatikan akses menuju pantai, terutama saat membawa rombongan menggunakan bus. Meski jalan menuju kawasan Watulimo relatif memadai, jalur masuk ke Pantai Mutiara memiliki sejumlah bagian yang sempit dan berkelok.

Pasir Putih dan Air Laut Jernih Jadi Daya Tarik Utama

Salah satu alasan Pantai Mutiara layak masuk daftar tujuan liburan di Trenggalek adalah karakter pantainya yang memiliki hamparan pasir putih dan air laut berwarna biru jernih. Kawasan pantai yang berada di lingkungan teluk ini memiliki kondisi perairan yang relatif tenang pada waktu-waktu tertentu.

Suasana tersebut membuat pengunjung bisa menikmati pemandangan laut, bermain pasir, atau sekadar duduk di tepi pantai tanpa harus selalu mengikuti aktivitas wisata yang ramai.

Meski demikian, kondisi ombak dan arus laut tetap dapat berubah mengikuti cuaca. Wisatawan sebaiknya memperhatikan kondisi perairan serta mengikuti arahan petugas sebelum berenang atau bermain air.

Pemandangan pantai juga semakin menarik dengan latar perbukitan hijau yang mengelilingi kawasan pesisir. Kombinasi laut, pasir putih, dan pepohonan membuat tempat ini cocok bagi wisatawan yang ingin melepas penat dari rutinitas perkotaan.

Banyak Pilihan Aktivitas Wisata Bahari

Pantai Mutiara tidak hanya menawarkan pemandangan alam. Pengunjung juga dapat mencoba sejumlah aktivitas wisata bahari yang tersedia di kawasan tersebut.

Editor: Diar Candra
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