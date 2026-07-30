Jelajah Rasa Trenggalek, Ini 11 Makanan Khas yang Bikin Wisatawan Ketagihan

Ilustrasi kuliner Trenggalek (Google Maps)
JawaPos.com – Trenggalek selama ini dikenal sebagai salah satu daerah di pesisir selatan Jawa Timur yang memiliki panorama alam memukau, terutama deretan pantainya yang indah.
Namun, pesona Trenggalek tidak berhenti pada wisata alam. Daerah ini juga menyimpan kekayaan kuliner tradisional yang memiliki cita rasa khas dan erat dengan kehidupan masyarakat setempat.
Berbagai makanan khas Trenggalek lahir dari kebiasaan masyarakat sehari-hari dengan memanfaatkan bahan lokal seperti singkong, hasil laut, hingga racikan bumbu sederhana yang kaya rasa.
Bagi wisatawan, menikmati kuliner khas Trenggalek menjadi salah satu cara untuk mengenal budaya dan karakter daerah tersebut.
Mulai dari nasi berbungkus daun pisang hingga olahan ikan laut khas Pantai Prigi, berikut sejumlah kuliner Trenggalek yang menarik dicoba dan cocok dijadikan oleh-oleh seperti dirangkum dari berbagai ulasan Google Maps.
Nasi Gegok menjadi salah satu makanan yang paling melekat dengan identitas kuliner Trenggalek.
Hidangan ini memiliki ciri khas berupa nasi berbumbu santan yang dibungkus menggunakan daun pisang bersama lauk seperti ikan teri, ikan asin, atau suwiran ikan laut.
Nasi Gegok buatan Mbah Tumirah dikenal memiliki aroma harum dan rasa gurih dengan sentuhan pedas yang membuatnya semakin menggugah selera.
Biasanya, makanan ini sudah ramai diburu sejak pagi hari. Bagi sebagian masyarakat, Nasi Gegok bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga menghadirkan kenangan akan cita rasa khas daerah.
Sebagai daerah yang memiliki sejarah kuat dengan olahan singkong, Trenggalek masih mempertahankan Nasi Tiwul sebagai salah satu makanan tradisional favorit.
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