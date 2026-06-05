Jalan Nasional Menuju Trenggalek Ditutup, Bus AKDP Terpaksa Memutar 10 KM

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tulungagung mengalihkan rute bus AKDP dengan tujuan Kabupaten Trenggalek. (ANTARA)
JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tulungagung mengalihkan rute bus AKDP dengan tujuan Kabupaten Trenggalek imbas penutupan jalan nasional menuju Kabupaten Trenggalek, dengan memutar sehingga jarak tempuh bertambah sekitar 10 kilometer.
Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipel A Gayatri Tulungagung, Rusmanto mengatakan, rute bus AKDP Tulungagung-Trenggalek sementara ini harus memutar melintasi Kecamatan Campurdarat, Tulungagung.
"Sebelum penutupan Jembatan Gondang, jarak tempuh bus AKDP dari Tulungagung hanya 18 kilometer untuk sampai di Durenan, Trenggalek. Kini bertambah menjadi 28 kilometer," kata Rusmanto, dikutip Jumat (5/6).
Pihaknya sudah berkoordinasi dengan petugas Terminal Surondakan Trenggalek terkait trayek baru ini. Hasilnya, jadwal keberangkatan Bus AKDP dari Trenggalek menuju Terminal Gayatri Tulungagung terpaksa harus dimajukan satu jam lebih awal.
Bus AKDP yang biasanya berangkat pada pukul 17.00 WIB menuju Terminal Gayatri Tulungagung harus berangkat lebih awal pada pukul 16.00 WIB. Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi keterlambatan jadwal kedatangan bus.
"Karena jarak tempuhnya bertambah, akhirnya jadwal keberangkatan dimajukan, sehingga bus yang tiba di Terminal Gayatri Tulungagung tepat waktu," ungkapnya.
Sedangkan jadwal keberangkatan bus dari Tulungagung menuju Trenggalek dipastikan tidak ada perubahan jadwal.
Artinya, bus AKDP jurusan Tulungagung-Trenggalek tetap berangkat sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelum penutupan Jembatan Gondang.
Sampai saat ini pihaknya masih belum mendapat adanya informasi kenaikan harga tiket bus AKDP jurusan Tulungagung-Trenggalek dari Perusahaan Otobus (PO).
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