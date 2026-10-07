4 Warung Lesehan di Karanganyar dengan View Gunung Lawu, Ada Sate Kelinci

JawaPos.com – Menikmati makanan hangat di tengah udara sejuk sambil memandang perbukitan lereng Gunung Lawu bisa menjadi pengalaman berbeda saat liburan ke Karanganyar. Sejumlah warung dan rumah makan di Tawangmangu hingga Ngargoyoso menyediakan area lesehan, saung, atau gazebo dengan panorama pegunungan. Pilihan kulinernya pun cukup beragam. Wisatawan bisa menemukan menu khas kawasan pegunungan seperti sate kelinci, sekaligus menikmati suasana persawahan, lembah, hingga perbukitan hijau dari tempat makan.

Karena lokasinya berada di jalur kawasan wisata, tempat-tempat tersebut juga bisa dipadukan dengan perjalanan menuju air terjun, kebun teh, telaga, maupun destinasi sejarah di lereng Gunung Lawu.

Baca Juga:Polrestabes Surabaya Tunggu Hasil Pemeriksaan Tim Labfor Soal Insiden Ledakan di San Antonio

Berikut beberapa pilihan warung lesehan di Karanganyar yang bisa masuk dalam rencana perjalanan.

1. Saung Lawu, Makan di Gazebo dengan Pemandangan Pegunungan

Saung Lawu berada di Gondosuli Kidul, Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu. Tempat makan ini mengusung konsep saung dan gazebo yang membuat pengunjung bisa menikmati makanan dalam suasana lesehan.

Letaknya di kawasan dataran tinggi membuat panorama perbukitan dan pegunungan menjadi bagian dari pengalaman bersantap. Hamparan hijau di sekitar lokasi juga membuat suasananya berbeda dibandingkan rumah makan di kawasan perkotaan.

Saung Lawu buka setiap hari pukul 08.00-20.00 WIB. Harga makanan berada di kisaran Rp 25.000-Rp 50.000 per porsi.

Waktu pagi hingga siang bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati pemandangan pegunungan dengan pencahayaan alami sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi wisata lain di Tawangmangu.

Baca Juga:Polres Sidoarjo Dalami Kasus Penyelundupan Sabu dalam Ayam Goreng Krispi ke Lapas Porong

2. Lawu Kala Senja, Menikmati Lembah dari Ketinggian

Sesuai namanya, Lawu Kala Senja bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana hingga sore atau malam.