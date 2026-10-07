Logo JawaPos
HomeWisata Dan Kuliner
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Kamis, 8 Oktober 2026 | 03.10 WIB

4 Warung Lesehan di Karanganyar dengan View Gunung Lawu, Ada Sate Kelinci

Rumah Atsiri, salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi saat berada di Tawangmangu, Karanganyar, di kaki Gunung Lawu. (Rian/JawaPos.com) - Image

Rumah Atsiri, salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi saat berada di Tawangmangu, Karanganyar, di kaki Gunung Lawu. (Rian/JawaPos.com)

JawaPos.com – Menikmati makanan hangat di tengah udara sejuk sambil memandang perbukitan lereng Gunung Lawu bisa menjadi pengalaman berbeda saat liburan ke Karanganyar. Sejumlah warung dan rumah makan di Tawangmangu hingga Ngargoyoso menyediakan area lesehan, saung, atau gazebo dengan panorama pegunungan.

Pilihan kulinernya pun cukup beragam. Wisatawan bisa menemukan menu khas kawasan pegunungan seperti sate kelinci, sekaligus menikmati suasana persawahan, lembah, hingga perbukitan hijau dari tempat makan.

Karena lokasinya berada di jalur kawasan wisata, tempat-tempat tersebut juga bisa dipadukan dengan perjalanan menuju air terjun, kebun teh, telaga, maupun destinasi sejarah di lereng Gunung Lawu.

Berikut beberapa pilihan warung lesehan di Karanganyar yang bisa masuk dalam rencana perjalanan.

1. Saung Lawu, Makan di Gazebo dengan Pemandangan Pegunungan

Saung Lawu berada di Gondosuli Kidul, Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu. Tempat makan ini mengusung konsep saung dan gazebo yang membuat pengunjung bisa menikmati makanan dalam suasana lesehan.

Letaknya di kawasan dataran tinggi membuat panorama perbukitan dan pegunungan menjadi bagian dari pengalaman bersantap. Hamparan hijau di sekitar lokasi juga membuat suasananya berbeda dibandingkan rumah makan di kawasan perkotaan.

Saung Lawu buka setiap hari pukul 08.00-20.00 WIB. Harga makanan berada di kisaran Rp 25.000-Rp 50.000 per porsi.
Waktu pagi hingga siang bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati pemandangan pegunungan dengan pencahayaan alami sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi wisata lain di Tawangmangu.

2. Lawu Kala Senja, Menikmati Lembah dari Ketinggian

Sesuai namanya, Lawu Kala Senja bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana hingga sore atau malam.

Tempat makan yang berada di Blumbang Kidul, Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, ini menawarkan area indoor serta area outdoor untuk duduk santai. Lokasinya berada di kawasan perbukitan dengan pemandangan lembah dan jalan berkelok dari ketinggian.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
9 Rekomendasi Sate Kelinci Paling Lembut di Malang, Kuliner Legit dengan Bumbu Meresap - Image
Kuliner

9 Rekomendasi Sate Kelinci Paling Lembut di Malang, Kuliner Legit dengan Bumbu Meresap

Kamis, 7 Mei 2026 | 19.54 WIB

Wisata Kuliner Karanganyar, Menikmati Sejuknya Udara Tawangmangu Sambil Mencicipi Hidangan Khas - Image
Kuliner

Wisata Kuliner Karanganyar, Menikmati Sejuknya Udara Tawangmangu Sambil Mencicipi Hidangan Khas

Jumat, 25 September 2026 | 04.32 WIB

Kepala SPPG di Karanganyar Mual dan Muntah usai Cicipi MBG, Makanan Batal Didistribusikan - Image
Berita Daerah

Kepala SPPG di Karanganyar Mual dan Muntah usai Cicipi MBG, Makanan Batal Didistribusikan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00.31 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France

3

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

6

Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh

7

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore