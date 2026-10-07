4 Warung Lesehan di Karanganyar dengan View Gunung Lawu, Ada Sate Kelinci

Rumah Atsiri, salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi saat berada di Tawangmangu, Karanganyar, di kaki Gunung Lawu. (Rian/JawaPos.com)
Pilihan kulinernya pun cukup beragam. Wisatawan bisa menemukan menu khas kawasan pegunungan seperti sate kelinci, sekaligus menikmati suasana persawahan, lembah, hingga perbukitan hijau dari tempat makan.
Karena lokasinya berada di jalur kawasan wisata, tempat-tempat tersebut juga bisa dipadukan dengan perjalanan menuju air terjun, kebun teh, telaga, maupun destinasi sejarah di lereng Gunung Lawu.
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Berikut beberapa pilihan warung lesehan di Karanganyar yang bisa masuk dalam rencana perjalanan.
1. Saung Lawu, Makan di Gazebo dengan Pemandangan Pegunungan
Saung Lawu berada di Gondosuli Kidul, Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu. Tempat makan ini mengusung konsep saung dan gazebo yang membuat pengunjung bisa menikmati makanan dalam suasana lesehan.
Letaknya di kawasan dataran tinggi membuat panorama perbukitan dan pegunungan menjadi bagian dari pengalaman bersantap. Hamparan hijau di sekitar lokasi juga membuat suasananya berbeda dibandingkan rumah makan di kawasan perkotaan.
Saung Lawu buka setiap hari pukul 08.00-20.00 WIB. Harga makanan berada di kisaran Rp 25.000-Rp 50.000 per porsi.
Waktu pagi hingga siang bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati pemandangan pegunungan dengan pencahayaan alami sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi wisata lain di Tawangmangu.
2. Lawu Kala Senja, Menikmati Lembah dari Ketinggian
Sesuai namanya, Lawu Kala Senja bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana hingga sore atau malam.
Tempat makan yang berada di Blumbang Kidul, Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, ini menawarkan area indoor serta area outdoor untuk duduk santai. Lokasinya berada di kawasan perbukitan dengan pemandangan lembah dan jalan berkelok dari ketinggian.
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