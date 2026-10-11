9 Tempat Makan Dekat Telaga Sarangan Magetan, Ada Sate Kelinci hingga Warung dengan View Gunung Lawu

JawaPos.com - Berwisata ke Telaga Sarangan, Magetan, Jawa Timur, tak lengkap tanpa mencicipi sate kelinci, menikmati masakan rumahan khas Jawa, atau bersantap sambil memandang telaga dan Gunung Lawu.

Ada sejumlah tempat makan yang bisa menjadi pilihan, mulai dari warung sederhana dengan harga terjangkau hingga rumah makan berkonsep unik dengan pemandangan alam.

Telaga Sarangan merupakan salah satu destinasi wisata pegunungan yang populer di Magetan. Berada di lereng Gunung Lawu, kawasan ini menawarkan udara sejuk, panorama telaga, serta beragam aktivitas seperti naik perahu mengelilingi telaga dan menikmati suasana di tepi air.

Kawasan wisata ini juga dikenal dengan pilihan kulinernya. Sate kelinci menjadi salah satu menu yang banyak dicari wisatawan, disusul sate jamur, nasi pecel, aneka olahan ikan air tawar, hingga minuman hangat yang cocok dinikmati di tengah udara dingin.

Bagi wisatawan yang berencana menghabiskan liburan akhir tahun di Telaga Sarangan, berikut delapan rekomendasi tempat makan yang bisa dipertimbangkan untuk melengkapi perjalanan.

1. Warung Sate Kelinci dan Sate Jamur, Kuliner Khas yang Wajib Dicoba Sate kelinci menjadi salah satu kuliner yang identik dengan kawasan wisata Telaga Sarangan. Tak sulit menemukan penjualnya karena banyak warung makan di sekitar telaga menawarkan menu tersebut.

Daging kelinci biasanya dipotong kecil, ditusuk, lalu dibakar hingga matang. Sate disajikan dengan bumbu kacang atau kecap, lengkap dengan lontong maupun nasi. Tekstur dagingnya relatif lembut, sementara bumbu yang meresap memberikan cita rasa gurih dan sedikit manis.

Bagi wisatawan yang tidak ingin menyantap daging kelinci, sate jamur bisa menjadi alternatif. Teksturnya kenyal dan cocok dipadukan dengan bumbu sate yang serupa.