9 Rekomendasi Sate Kelinci Paling Lembut di Malang, Kuliner Legit dengan Bumbu Meresap

JawaPos.com – Menjelajahi keindahan wilayah Malang tentu kurang lengkap tanpa mencicipi sajian sate kelinci yang ikonik.

Beragam pilihan destinasi kuliner siap memanjakan lidah kamu dengan tekstur daging yang lembut dan kaya rempah.

Setiap kedai memiliki keunikan rasa tersendiri yang membuat pengalaman makan kamu menjadi lebih berkesan.

Dilansir dari laman Pinhome dan Traveloka pada Kamis (7/5), berikut 15 rekomendasi kuliner sate kelinci paling lembut di Malang.

1. Sate kelinci solikan

Kedai ini mengusung konsep kaki lima yang memberikan suasana santai saat kamu menikmati hidangan di pinggir jalan.

Daging yang disajikan memiliki bumbu meresap sempurna serta bebas dari aroma amis yang mengganggu.

Kamu bisa menemukannya di Jalan Raya Dusun Jambu, Mulyojati, Kecamatan Tajinan dengan harga mulai dua puluh ribu rupiah.

2. Sate kelinci sengkaling