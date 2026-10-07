Menuju GP Indonesia di Mandalika, 36 Peserta Touring Mitra Pertamina Singgah di Semarang

JawaPos.com – Indonesia akan menjadi tuan rumah Grand Prix 2026 seri ke-17 pada akhir pekan ini, 9-11 Oktober. Bertempat di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat, ajang balapan motor paling bergengsi di dunia itu akan berlangsung.

Jelang balapan GP Indonesia ini, berbagai komunitas motor di Indonesia melakukan perjalanan bersama ke Mandalika. Tak terkecuali komunitas motor mitra Pertamina Group yang berjumlah 36 orang.

Pada Selasa (6/10), rombongan tiba di Semarang. Setelah beristirahat semalam di Patra Semarang Hotel & Convention, Rabu (7/10) rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju Mandalika, NTB.

“Kami senang dapat menjadi bagian dari rangkaian kegiatan ini dengan menerima peserta di Patra Semarang Hotel & Convention. Bagi kami, setiap tamu yang datang merupakan kesempatan untuk memberikan pelayanan yang nyaman sejak mereka tiba hingga melanjutkan perjalanan,” ujar General Manager Patra Semarang Hotel & Convention, Deni Somantri.