5 Cara Menikmati Sunset di Obelix Sea View Gunungkidul, Pilih Waktu hingga Transportasi

Panorama sunset di Obelix Sea View Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. (MOANA Bike Tour)
JawaPos.com - Obelix Sea View di Gunungkidul, Yogyakarta, menjadi salah satu pilihan wisata untuk menikmati matahari terbenam dengan latar perbukitan dan garis pantai selatan.
Agar pengalaman sunset lebih maksimal, pengunjung perlu memperhatikan waktu datang, pilihan transportasi, hingga kondisi perjalanan menuju kawasan wisata.
Lokasinya berada di kawasan perbukitan Purwosari. Karena itu, perjalanan menuju Obelix Sea View memiliki karakter berbeda dibandingkan wisata di pusat Kota Yogyakarta.
Jalur yang menanjak dan sejumlah ruas jalan yang relatif sempit membuat kendaraan besar tidak selalu bisa mengantar wisatawan langsung sampai area wisata.
Bagi yang ingin datang dari Kota Yogyakarta, perjalanan bisa dilakukan menggunakan shuttle, kendaraan sewaan, sepeda motor, maupun mobil pribadi. Berikut beberapa cara yang bisa dipertimbangkan.
Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah waktu kedatangan. Jika tujuan utama ke Obelix Sea View adalah menikmati matahari terbenam, datang terlalu sore justru berisiko membuat pengunjung kehilangan momen terbaik.
Perjalanan dari pusat Yogyakarta dapat memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam, tergantung titik keberangkatan, lalu lintas, dan kondisi jalan.
Karena itu, perjalanan sebaiknya dimulai lebih awal agar masih tersedia waktu untuk mencari tempat, beristirahat, dan menikmati kawasan sebelum matahari mulai turun.
Waktu sore juga memberikan kesempatan untuk melihat perubahan warna langit secara bertahap.
Dari cahaya yang masih terang, suasana kemudian berubah menjadi keemasan sebelum matahari tenggelam di ufuk selatan.
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